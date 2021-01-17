حمزة نمرة ينضم لتريندات يوتيوب بـ«معلش»

استطاع المطرب حمزة نمرة أن يحقق نجاحا جماهيريا كبيرا، فور عودته للساحة الغنائية بألبوم "مولود سنة 80"، كما حققت أغنية "معلش" ضمن الألبوم نسب مشاهدة كبيرة جعلها تنضم لتريندات يوتيوب.ويعيد الألبوم حمزة للساحة الغنائية بعد غياب أكثر من سنتين منذ إطلاق ألبومه الأخير "هطير من تاني"، الذي ضم 10 أغنيات، من بينها "الواد العبيط" و"زهرة" و"بص بص"، بجانب رائعة "داري يا قلبي"، التي ظهرت بشكل فيديو كليب مميز ونالت نصيب الأسد من النجاح الجماهيري ووصلت لرقم قياسي في عدد المشاهدات ناهز الربع مليار، بحصيلة تخطت 220 مليون مشاهدة.ويتعاون حمزة نمرة خلال "مولود سنة 80" مع شركة "The Basement Records ذا بيسمنت ريكوردز"، التي تتولى مهمة التوزيع الرقمي للألبوم، حيث أوضح المنتج محمد الشاعر أن الألبوم سيعد نقلة غنائية مختلفة عن المعتاد.