بعد غضب السوشيال ميديا.. عريس «الروب الستان» يحذف الفيديو

سيطرت حالة من الغضب على رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بسبب تداول مقطع فيديو لحفل زفاف داخل غرفة النوم، وظهر فيه ارتداء العريس وصديقات العروسة "الروب الستان".وعبر عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن غضبهم من تداول فيديو، قائلين: "أحدث تقاليع الزفاف".من جانبه، حذف العريس والمصور الفيديو من صفحتهما على فيسبوك بعد هجوم رواد السوشيال ميديا عليهما.