إعادة فتح المساجد اعتبارًا من الغد في تونس

أعلنت وزارة الشؤون الدينية في تونس، اليوم الأحد أن الجوامع والمساجد سوف تفتح أبوابها مجددا لإقامة الشعائر الدينية بداية من غد الإثنين.وأكدت الوزارة في بيان على صفحتها الرسمية أن ذلك لم يكن ليحدث لولا صبر الجميع وتقيدهم شبه الكلي، بما ورد ببروتوكول الصحة الاحترازي للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا حيث لم يتم تسجيل حالات إصابة أو عدوي في الجوامع والمساجد.ودعت الوزارة، رواد بيوت الله، للحرص على تطبيق البروتوكول الصحي وأن يتبعوا التدابير الصحية اللازمة، وتشمل التدابير التي ذكرتها الوزارة، الوضوء بالبيت وإحضار السجّاد الخاص وارتداء الكمامات الواقية مع التأكيد على وجوب احترام التباعد الجسدي بما لا يقل عن متر بين المصلين.