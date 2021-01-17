أسماء مصابي حادث انقلاب سيارة ميكروباص بإدفو

حصلت ''الدستور'' على أسماء مصابي حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي "أسوان - القاهرة" بدائرة مركز إدفو شمال محافظة أسوان.والمصابون هم: "شحات. أ. أ، يبلغ من العمر 45 عامًا، ومحمد. ج. إ، يبلغ من العمر 38 عامًا، وحسب الله. ع. م، يبلغ من العمر 33 عامًا، 'وحنفي ع. م، 62 عامًا، و'فايزه. ح. م، وتبلغ من العمر 47 عامًا، وحسن. م. ع 50 عامًا، وإيستر. ب. ف تبلغ من العمر 38 عامًا، وهشام. ع. ج يبلغ من العمر 40 عامًا، وإسلام. ح. ع ويبلغ 25 عامًا، وشحات. م. ش ويبلغ من العمر 47 عامًا.ووقع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي "أسوان - القاهرة" بدائرة مركز إدفو شمال محافظة أسوان، ما أسفر عن إصابة 10 أشخاص، وتم نقله المصابين للمستشفى لتلقى العلاج.وتلقى مرفق إسعاف أسوان، برئاسة الدكتور محمد الدخيلى، مدير المرفق، إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص أجرة على الطريق الصحراوي الغربي أسوان القاهرة بالقرب من الكيلو 100، عند منطقة مركز إدفو شمال أسوان، ما أسفر عن إصابة 10 أشخاص وتم نقلهم إلى مستشفى إدفو لتلقى العلاج والفحوصات اللازمة،وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.