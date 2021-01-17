رئيس وزراء إيطاليا يبحث عن حلفاء لتجنب انتخابات جديدة

يسعى رئيس الوزراء الإيطالي، اليوم الأحد، لإيجاد حلفاء محتملين للإبقاء على حكومته، قبل يوم من اقتراع على الثقة قد يجبر إدارته على ترك السلطة ويؤدي إلى إجراء انتخابات قد تكون لصالح اليمين.وبدأت مشكلات جوزيبي كونتي بسبب قرار حزب "إيطاليا فيفا" برئاسة رئيس الوزراء السابق ماتيو رينزي الانسحاب من الائتلاف الحاكم، مما جعله يفقد الأغلبية.واختلف رينزي مع كونتي بشأن أفضل طريقة لاستخدام أموال الاتحاد الأوروبي التي يتم إرسالها إلى إيطاليا لمساعدتها في التعامل مع الصدمات الاقتصادية لوباء فيروس كورونا.ويرغب رينزي في توجيه المزيد من الاستثمارات إلى النظام الصحي وأن تسعى الحكومة للحصول على المزيد من التمويل الطارئ.وفي مقابلة مع صحيفة لا ريبوبليكا، قال لارس فيلد، رئيس لجنة اقتصادية ألمانية رئيسية، إن مطالب رينزي صحيحة في الأساس، "لكن إثارة أزمة حكومية بشأنها مبالغ فيه قليلًا".لم يكن لحزب "إيطاليا فيفا" سوى وزيرين في الائتلاف الحاكم، لكن رحيلهما كان كافيا لفقدان الأغلبية.