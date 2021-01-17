منير القادري يبرز دور التربية الروحية في بلوغ مراتب اليقين

تناول الدكتور منير القادري بودشيش، رئيس مؤسسة الملتقى ومدير المركز الأورومتوسطي لدراسة الإسلام بالمغرب، موضوع "التربية الروحية على اليقين، أعلى منازل الصدق مع الله ومع العباد"، خلال مشاركته في النسخة السادسة والثلاثين من فعاليات "ليالي الوصال"، التي تنظمها مشيخة الطريقة القادرية البودشيشية ومؤسسة الملتقى، بالتزامن مع الذكرى الرابعة لرحيل شيخ الطريقة القادرية البودشيشية الحاج سيدي حمزة رحمه الله، وبثث أطوارها عبر المنصات الرقمية لمؤسسة الملتقى مساء أمس السبت.بين "القادرى" أن الصدق هو مطابقة الظاهر للباطن، ومطابقة منطوق اللسان لما حاك في الصدر، موضحا أن الصادق مع الله ومع الناس ظاهره كباطنه، وأن اليقين من أرقي منازل الصدق.وقال إن الصدق بجميع معانيه تجل لمعاني اليقين في الله عز وجل وإخلاص لوجهه الكريم، وأن اليقين من أعظم أعمال القلب وأجلها وأحبها إلى الله تعالى، وأنه صفة من صفات المؤمنين المحسنين وشعبة من شعب الإيمان، بل هو الإيمان كله، مستشهدا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، "اليقين الإيمان كله".وقسم الأكاديمي القادري اليقين إلى أربعة أنواع، وهي اليقين بالله تعالى، واليقين بالآخرة، واليقين في موعود الله ورسوله، واليقين في العمل والجزاء، مبينا أن اليقين بالله تعالى هو التحقق بأسماء الجمال والتعلق بأسماء الجلال، واليقين في الله انه الخالق والرزاق، والوهاب والتواب، منبها إلى أن من يؤمن بأن الله هو الغفور ثم يقول إن ذنبه لا يغتفر، ليس له يقين بأن الله يغفر الذنوب جميعا، وانه هو الغفور الرحيم، وأن من يعتمد على قدرته وينسب النجاح والفضل لنفسه، ليس له يقين ان الله هو القادر والقاهر فوق عباده وانه هو الفعال لما يريد، سبحانه وتعالى.وأوضح معنى اليقين بالآخرة انطلاقا من قوله تعالى "وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ"، مبينا أنه التصديق الكامل، والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره، وفسر اليقين في موعود الله ورسوله، وهو من نصر وتمكين الله لعباده المتقين مستدلا بقوله تعالى "فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ ۖ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ"، ونعته باليقين الجازم في نصر الله، وتأييده لعباده، المصلحين المتقين.وتناول الدكتور القادري اليقين في العمل وفي الجزاء انطلاقا من قول الله تعالى: "فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ ۖ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ"، موضحا أن الله تعالى يقبل من اعمالنا ما وافق الكتاب والسنة، وفيه خير للبلاد والعباد وكانت خالصة لوجهه الكريم، موردا حكمة لابن عطاء الله السكندري قال فيها "الاعمال صور قائمة وارواحها وجود سر الإخلاص فيها"، مضيفا أن الاعمال ينبغي ان نبتغي بها وجه الله لا ثناء الناس، وتطرق الى دور التربية الروحية في اصلاح القلب من العجب، والرياء.وأكد أن حق اليقين، يكون بالتجربة الملموسة وبالتربية الروحية، وهو أعلى مقامات اليقين، وأضاف: "انك اذا عرفت حقيقة الكعبة ولما وضعت وسرها وكنهها، تكون قد حزت على حق اليقين"، كما اورد مقولة لابن القيم في شرح هذه المراتب الثلاثة، جاء فيها: "من اخبرك ان عنده عسلا وانت لا تشك في صدقه، فهذا علم اليقين، ثم اراك اياه، ازددت يقينا، فهذا عين اليقين، ثم ذقت منه، فهذا هو حق اليقين"، وتابع أن حق اليقين ظاهر الشريعة وعين اليقين الإخلاص فيها، وحق اليقين المشاهدة فيها.وذكر "القادرى" طرقا لتعلم اليقين، منها الصحبة، مؤكدا أنه لتعلم اليقين لابد من معلم ومرب موقن، موضحا أنه ما دام اليقين من المعاني القلبية فهو يتشرب من قلب الى قلب عن طريق الصحبة والتلمذة، والمجالسة والمخاللة، مستنتجا أن صحبة الموقنين تورث اليقين.وبين "القادرى" طريقا آخر لتعلم اليقين، وهو التفكر مستدلا بقوله تعالى "وَفِي الأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ"، موضحا أن التفكر هو أعمال لعقل المؤمن الذي يربط المخلوقات بالخالق، ويرى عظمة وقدرة الله في الكون كله.وخلص إلى أن اليقين هو خير عطاء في هذه الحياة الدنيا، يعطه الله لمن يحب من عباده، الصالحين، وأنه نجاة وقربة لمن تعلمه، مضيفا أنه مدعاة لاستجابة الدعاء وهو روح اعمال القلوب، وهو نور في قلوب الصادقين.وفي ختام كلمته في هذه الليلة السادسة والثلاثين من ليالي الوصال، قال القادري إنها تذكر بمناسبة عظيمة، وهي "إحياء الذكرى الرابعة لانتقال شيخنا سيدي الحاج حمزة"، مضيفا أن هذه المناسبة "تستدعي منا الاعتراف بفضل وجهود وتضحيات هذا الرجل العظيم خدمة للتصوف والاسلام، فقد كان رحمه الله، مخلصا، صادقا في موعود الله تعالى مجاهدا من اجل نشر اسس التربية على القيم الاخلاقية الروحية الإحسانية والمساهمة في اشعاع الاسلام ومقاصده القائم على الوسطية والسلم والسلام والاعتدال وإحترام الآخر، بواسطة منهج صوفي احساني ملائم للسياق والزمان والمكان".