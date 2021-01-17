مسلسل ضربه معلم الحلقه 40.. حفل زفاف جابر وليلي

مسلسل ضربة معلم الحلقة 40

أحداث مسلسل ضربة معلم الحلقة 40





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يشارك الفنان محمد رجب خلال الفترة الحالية جمهوره بـوكانت أحداث الحلقة 40 من المسلسل الكوميدية هي عندما قابل جابر الشخصية التي يقدمها الفنان محمد رجب؛ زوجته في غرفة النوم بعد الزواج وهي الشخصية التي قدمتها الفنانة الشابة هاجر احمد وهي شخصية ليلي.قبل غرفة النوم التي جمعت كل من ليلي وجابر كان هناك حفل زفاف حضره الكثيرين في المسلس حيث ظهر "جابر" الفنان محمد رجب كوميديا بشكل كبير في الفرح بينما ظهر أيضا بشكل رومانسي أثار دهشة المتابعين للعمل خاصة بعد صعود الحلقة 40 من المسلسل إلي مؤشرات البحث علي موقع جوجل الشهير.المسلسل هو أحد انتاجات شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي ضمن أعمال الموسم الشتوي الحالي والذي بد مع اول ديسمبر الماضي من عام 2020 بينما يعرض فيه عدد آخر من الأعمال الفنية مثل مسلسل الدايرة بطولة أحمد صلاح حسني ومسلسل جمال الحريم بطولة نور اللبنانية ودينا فؤاد.ويعد المسلسل الذي يقوم ببطولته النجم محمد رجب يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين من بينهم الفنانة رانيا فريد شوقي وأحمد أمام وهاجر احمد ومى سليم، ومحمد نجاتى، رياض الخولى، ومحمد عز، محسن منصور، سلوى عثمان، أنعام سالوسة، ياسمين البشبيشى، دعاء رجب، محمد الصاوى وعدد آخر من الفنانين ومن إخراج إسماعيل فاروق ومن تأليف أحمد عبدالفتاح.ويقدم الفنان محمد رجب في العمل شخصية جابر العتال والذي يقابل كبير المعلمين الشخصية التي يقدمها الفنان رياض الخولي ويعمل معه وهو ما يجعل يعجب به ويبدأ في الإخلاص له وترك له كل شىء في قصة العمل.وحققت الحلقات السابقة من المسلسل للفنان محمد رجب نجاحا كبيرا خاصة أن المسلسل يعد البطولة الثانية له في مثل هذا الموسم حيث قدم في الموسم السابق مسلسل الاخ الكبير وقد حقق نجاحا كبيرا هو الآخر.