في 10 صور.. نرصد أجواء «الفيضة الكبرى» بالإسكندرية

بعد هدنة دامت ليومين تجددت أجواء نوة الفيضة الكبرى على الإسكندرية، مصحوبة بأمطار رعدية، على معظم انحاء المحافظة مع انخفاض شديد في درجات الحرارة وعدم استقرار سرعة الرياح، المصحوبة بفيضان البحر وارتفاعا كبيرا في منسوب موج البحر.ونشرت هيئة الصرف الصحي سيارات شفط المياه على كورنيش الإسكندرية والنقاط الساخنة على مستوى المحافظة لمنع تكدسات لأي من مياه الأمطار والتدخل السريع.وحذرت محافظة الإسكندرية المواطنين حفاظا على سلامتهم أثناء النوة، بتقليل التحرك بالسيارات اعتبارا من عصر الجمعة وحتى الاثنين القادم، وتجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى 60 كم، ‏والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد، عدم ‏الوقوف أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة، وعدم ‏البقاء في أماكن مفتوحة أثناء حدوث البرق، عدم ‏الاقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية ‏أثناء حدوث البرق تجنبا لخطر الصعق، عدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار.واستعدت محافظ الإسكندرية ورفعت درجة الاستعداد والطوارئ القصوى للتعامل مع توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وأكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية على جميع أجهزة المحافظة التنفيذية المعنية للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية المتوقعة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية.وتواجدت سيارات شفط المياه وتمركزت في النقاط الساخنة بالمحافظة للتدخل السريع في حال تجمع أي من مياه الأمطار وتكدسها.وشدد محافظ الإسكندرية علي شركة الصرف الصحي ورؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية بالمتابعة لحالة الشوارع المختلفة، ورصد أي حالات طارئة تجنبا لحدوث أي مشكلات في أي منطقة نتيجة سقوط الأمطار، وتجهيز فرق عمل للتدخل السريع للعمل على مدار 24 ساعة، والتأكد من تحقيق الانسياب المروري بكافة شوارع الإسكندرية.