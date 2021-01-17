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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

بين «المجتمعات العمرانية» و«العربية للاستثمار»

«مدبولي» يشهد توقيع عقد بيع 5 آلاف فدان لإقامة مجتمع عمراني متكامل بمدينة «حدائق العاصمة»

الأحد 17/يناير/2021 - 06:39 م
جانب من التوقيع
جانب من التوقيع
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- الجزار: مدينة "حدائق العاصمة" على مساحة 29 ألف فدان منها 12 ألف للإسكان و2800 فدان منطقة صناعية
- هشام طلعت: المشروع باستثمارات نحو 500 مليار جنيه ويوفر 3 ملايين ونصف مليون فرصة عمل ويستوعب 600 ألف نسمة

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر مجلس الوزراء، مراسم توقيع عقد بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والشركة العربية للاستثمار العمراني، وهي إحدى شركات مجموعة "طلعت مصطفى" القابضة، لبيع "عينى ونقدى" لـ5 آلاف فدان؛ وذلك لإقامة مجتمع عمراني متكامل بمدينة "حدائق العاصمة"، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

ووقع العقد عن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، المحاسب أحمد سعيد علي، نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون المالية والإدارية، وعن الشركة العربية للاستثمار العمرانى، الأستاذ هشام طلعت مصطفى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة.

وعقب التوقيع، أشار الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إلى أن توقيع هذا العقد يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتوسع في الرقعة العمرانية، وجذب المزيد من السكان إلى التجمعات العمرانية الجديدة التي يتم إقامتها.

وأضاف وزير الإسكان أنه بمقتضى هذا العقد، تقوم الشركة العربية للاستثمار العمراني بتطوير قطعة أرض بمساحة 5000 فدان، بما يعادل 21 مليون متر مربع، بمدينة "حدائق العاصمة"، التى تطل على طريق السويس، وذلك لإقامة مشروع عمراني متكامل يضم كافة أنماط الإسكان، حيث تبلغ نسبة الإسكان بالمشروع 50% من مساحته، بواقع 2500 فدان تقريبا، وتتضمن عمارات وفيلات تتراوح نسبتها من 50 إلى 45 % من مساحة الإسكان، إلى جانب الخدمات العامة المختلفة، والتي تبلغ نسبتها 4% من المساحة الاجمالية للمشروع، وتضم مراكز إطفاء ومكاتب بريد ونقاط شرطية، بالإضافة إلى منطقة خدمات خاصة بقاطني المشروع، وتضم مدارس خاصة ودولية، ومستشفيات عالمية، ونوادي، وتتراوح نسبتها من 8 إلى 12% من إجمالي مساحة المشروع.

وتطرق وزير الإسكان للحديث عن مدينة "حدائق العاصمة"، مشيرًا إلى أنها تعد نواة عمرانية جديدة على محور القاهرة السويس أمام العاصمة الإدارية الجديدة، حيث صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 645 لسنة 2020 بتخصيص مساحة 29435.5 فدان تقريبا لإنشاء المدينة، التى تضم كافة أنواع الإسكان على مساحة 12 ألف فدان تقريبا، منها إسكان فاخر ومتميز "أنشطة عمرانية متكاملة، وقطع أراض فيلات وعمارات"، إلى جانب الإسكان المتوسط ومنها مساحة 2350 فدانًا كمرحلة عاجلة جار التنفيذ بها ضمن مشروع الاسكان لمنخفضى الدخل ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "سكن كل المصريين"، بالإضافة إلى الأنشطة الخدمية المتنوعة على مساحة 6000 فدان تقريبا تتضمن: مدارس، ومستشفيات، وجامعات، ومدينة أوليمبية، ومدينة علوم استكشافية، ومناطق تجارية وترفيهية، ومسطحات خضراء تبلغ مساحتها 4000 فدان تقريبا على مستوى المدينة تشتمل على مسارات دراجات ومناطق ألعاب مفتوحة ومسارات للتريض؛ لتشجيع السكان على اتباع نمط حياة صحي، في ضوء ما تتمتع به المدينة من تخطيط فريد، إلى جانب وجود منطقة صناعية على مساحة 2800 فدان تتضمن صناعات خفيفة، بالإضافة إلى منطقة حرفية، ومنطقة لوجيستية، ومراكز أبحاث وقرية ذكية.

من جانبه، أشار هشام طلعت مصطفى إلى أن الشركة ستقوم مقابل استحواذها على مساحة الـ 5000 فدان بسداد مقابل نقدي وعينيّ لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتستهدف الشركة إقامة مشروع عمراني متكامل، يضم مناطق سكنية (شقق وفيلات) ومجموعة من الخدمات المتكاملة التعليمية والطبية والتجارية والإدارية والسياحية والترفيهية، وذلك بتكلفة استثمارية للمشروع تقدر بنحو 500 مليار جنيه، فضلًا عن أن هذا المشروع سيوفر حوالي 3 ملايين ونصف مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة طول مدة المشروع، ويستوعب نحو 600 ألف نسمة، وذلك من خلال إقامة ما يقرب من 140 ألف وحدة سكنية.

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