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الأحد 17 يناير 2021 الموافق 04 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

استكمال تجهيز عمليات الطوارئ بمستشفى بنى سويف الجامعي

الأحد 17/يناير/2021 - 07:03 م
الطوارئ بمستشفى بنى
الطوارئ بمستشفى بنى سويف الجامعي
بنى سويف - محمد حفيظ
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أعلن الدكتور عاطف مرسى عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفى بنى سويف الجامعي، اليوم الأحد، أنه تم استكمال الأجهزة الطبية بقسم عمليات الطوارئ الجديدة من أجهزة دياثيرمي، والتخدير، والأشعة، والتنفس الصناعي والمستلزمات الطبية من آلات جراحية ومستلزمات مختلفة لبدء تشغيلها بالكامل حيث تحتوي على عدد خمس غرف عمليات مجهزة بالكامل.

وأشار "مرسي" إلى وجود ثلاثة أقسام عمليات أخرى هي وحده العمليات الكبرى، الصغرى، عمليات النسا والولادة حيث تصل غرف العمليات بالمستشفى إلى 20 غرفة عمليات؛ لتستوعب الضغط الهائل على المستشفى خلال أيام الطوارئ بالمستشفى.

ومن جانبه قال الدكتور محمد شعبان مدير عام المستشفى أنه سيتم نقل الأقسام الإدارية بالمستشفى وهى إدارة شئون العاملين والوحدة الحسابية والإدارة المالية لتوسعة مبنى المستشفى وزيادة حجرات للمرضى لتصل إلى 100 سرير مريض.. بالإضافة إلى 618 سريرا بالمستشفى ليصل عدد الآسرة إلى 718 سريرا وتم الانتهاء من تطوير العمل ببنك الدم من النظام اليدوي إلى نظام الميكنة الالكترونية، حيث تم إدخال أحدث برنامج لتشغيل بنوك الدم في العالم للتطبيق ببنك الدم بالمستشفى.

وأضاف الدكتور شعبان أنه في إطار تطوير بنك الدم تم شراء عدد ثلاث ميزان حساس لأكياس الدم واثنين جهاز لحام لأكياس الدم لاستخدامه في حملات التبرع خارج البنك، ويتم عمل توسعات داخل البنك وإضافة غرف جديدة وذلك بتكلفة (240) ألف جنيه، لرفع كفاءة البنك وتطوير نظام التبرع بالبنك وتسهيل سحب العينات وفحصها في اقل وقت وأكثر دقة عن قبل وأن الطاقم الطبي بالبنك مدرب على استخدام هذه التطبيقات الجديدة داخل البنك والتعامل معها بكل دقة.

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