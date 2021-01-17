سفير كوريا الجنوبية: مصر أصبحت هدفًا مهمًا للمستثمرين من دول العالم

أكد السفير هونج جين ووك، سفير جمهورية كوريا الجنوبية لدى القاهرة، أن مصر أصبحت هدفًا مهمًا للمستثمرين من مختلف دول العالم، كما أنها تتمتع بسمعة سياحية عظيمة.كما أكد السفير في تصريحات له أهمية دور المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي، في توضيح الصورة عن قرب لدى الشباب في البلدين، مؤكدًا على أهمية التعاون الشعبي بين مصر وكوريا بوصفه الأكثر أهمية واستمرارًا من التعاون الحكومي.