رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 17 يناير 2021 الموافق 04 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

أبرزها التبغ.. أفعال تساعد على الإصابة بكورونا

الأحد 17/يناير/2021 - 08:17 م
كوورنا
كوورنا
جميلة على
طباعة
أكدت وزارة الصحة والسكان، أن تعاطي التبغ يعتمد على لمس اليد للفم، مما يزيد من احتمالية انتقال فيروس كورونا إلى الجسم، وطالبت بالحماية من أضرار التدخين والتوقف عنه.

في هذا السياق، ترصد "الدستور" بعض الأفعال التى تساعد فى الإصابة بفيروس كورونا.

التبغ والشيشة
قال الدكتور إبراهيم الإبراشى أستاذ الأمراض الصدرية بطب القصر العينى، إن التدخين يعمل على إضعاف الرئة وهى الجهة الأساسية التى تسبب الوفاة بالنسبة لمصابى كورونا، مشيرا إلى أن التدخين يسبب أضرارا جسيمة للرئة.

وأوضح أن الشيشة تعمل على انتقال الفيروس من شخص لآخر كذلك التبغ، لكونه يعتمد على اللمس والانتقال من يد ليد.

وكانت وزارة الصحة المصرية، أكدت فى بيان لها، أن التدخين يتسبب فى زيادة الإصابة بأغلب أنواع السرطانات، مضيفة أن التدخين يتسبب فى حوالى 90% من الإصابة بسرطان الرئة عند الرجال و80 % عند النساء.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن الدراسات أشارت إلى وجود صلة بين شدة التدخين وسرطان الثدى عند النساء، لافتة إلى أن التدخين يقلل بدرجة كبيرة من خطر الإصابة بمعظم أنواع السرطان المرتبط بالتدخين.

وطالبت وزارة الصحة والسكان المواطنين بالمحافظة على الصحة مع الإقلاع عن التدخين، حيث كانت قد حذرت وزارة الصحة والسكان، من مخاطر تعرض غير المدخنين لنواتج احتراق تبغ المدخنين، التى تحولهم لمدمنين سلبيين.

وأوضحت الوزارة، أن الدخان الصادر من المدخنين، يعرض كلا من المدخن وغير المدخن لأضراره، حيث يسبب سرطان الرئة لغير المدخنين، ويزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب التاجية.

عدم لبس الكمامة
أكد إبراهيم الإبراشى أستاذ الأمراض الصدرية بالقصر العينى، أن الكمامة تعد عامل الصد الأول فى مواجهة فيروس كورونا، مؤكدا كون الكمامة تحافظ فى منع انتشار العدوى، مشيرا إلى وجود حالات فى فترة التعافى تخرج للناس بدون كمامة رغم استمرار وجود الفيروس مما يساعد على انتشاره.

وأكد الإبراشى ضرورة اتباع الخطوات الصحيحة فى ارتداء الكمامة، مؤكدا الحفاظ على النظافة الشخصية.

الخروج أثناء التعافى والتخلى عن العلاج بشكل صحيح
أوضح الإبراشى أن هناك فئة من المرضى إبان فترة التعافى تتجاهل استخدام الدواء بشكل صحيح وعلمى مما يؤدى الأمر إلى انتكاسة، بالإضافة إلى عدم اتباع مسار العلاج بشكل صحيح.

وأكد فى هذا الصدد ضرورة اتباع خطوات غذائية تساعد على بناء الجهاز المناعى.

كما أوضح الإبراشى أن هناك مجموعة من المتعافين يخرجون للناس دون كمامة وأجسادهم ما زالت ضعيفة، مما يعرضهم لخطر الإصابة مرة أخرى.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

وزيرة الصحة: تشغيل المجمع القومي للأمصال بحلوان خلال شهر

الأرصاد: طقس الغد مائل للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلاً.. والقاهرة 18

الرئيس يوجه بتوفير عوامل النجاح لتصنيع السيارات الكهربائية

موعد إجازة 25 يناير 2021 للعاملين في الدولة

الصور

image description

محافظ الجيزة: دعم منظومة النظافة بمعدات بـ45 مليون جنيه

image description

أسيوط تكرم فريقها الصحي على جهوده في مواجهة كورونا

image description

جامعة أسيوط تكرم مدير عام الشؤون الهندسية لبلوغه سن المعاش

image description

محافظ أسيوط يكرم قيادات التموين بعد ضبط قضايا تموينية

image description

بدء أعمال تغطية ترعة بمركز صدفا بطول 250 مترا بأسيوط

الأكثر قراءة

بالأرقام.. خريطة الإجازات الرسمية كاملة لعام 2021

سيد عبدالحفيظ يهاجم الحكام بعد التعادل مع البنك الأهلي

دفعة العمالة الغير منتظمة يناير.. موعد صرف المنحة الخامسة للعمالة الغير منتظمة 2021

موقع مبادرة احلال السيارات الملاكي وقائمة وشروط التخريد واستبدال القديمة

إنفوجراف

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

موقع مبادرة احلال السيارات الملاكي وقائمة وشروط التخريد واستبدال القديمة

بالأرقام.. خريطة الإجازات الرسمية كاملة لعام 2021

موجة برد حادة بالكويت والحرارة تصل لـ«صفر» الأربعاء

إعادة فتح المتاحف في المناطق الأقل تضررا من كورونا في إيطاليا

أيام زمان

«كنت ضيف عليهم».. هل خلف أحمد زكى وعده مع مدرسة المشاغبين؟

عماد عبدالحليم توفي شابًا.. عم مطربة مشهورة.. وتبناه العندليب

سر حمل متظاهري ثورة 19 الفنان حسن فايق على الأعناق

إسماعيل ياسين اشتكى لى من العوز.. اعترافات خورشيد عن الفقر

مقالات الرأي
د. منى حلمى
يوم سعيد فى حياة الطفلة «فاتن حمامة» ويوم سعيد فى حياة الفن السابع
عمرو خالد
«الجبار».. اذهب إليه بكسرك وسيجبر بخاطرك «2 - 2»
مؤمن المحمدي
ذئاب الجبل
د.أحمد الخميسى
سلافوى جيجك.. «كوفيـد- 19» الذى هز العالم
المزيد

الثقافة

نادي القراء المحترفين يستضيف مناقشة «تلاوات المحو» لـ مصطفى منير

في ذكراه.. سر اتجاه يحيى حقي لكتابة القصة القصيرة

الأعلى للثقافة ينظم لقاءً بعنوان «القيادة الشبابية بين الحلم والواقع».. غدًا

السبت.. حفل لفرقة «تكسير شرقي» في درب 1718