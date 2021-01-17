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الأحد 17 يناير 2021 الموافق 04 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

عمان تصدر قانونا لإجراء محادثات الميزانية الحكومية تحت غطاء من السرية

الأحد 17/يناير/2021 - 07:07 م
هيثم بن طارق
هيثم بن طارق
وكالات
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سنت سلطنة عمان قانونا جديدا للبرلمان يشترط إجراء محادثات الميزانية الحكومية واستجواب الوزراء تحت غطاء من السرية، ما يحد من الشفافية بينما تحاول السلطنة التي ترزح تحت عبء الديون معالجة أوضاعها المالية المتداعية ودعم الاقتصاد.

وعمد السلطان هيثم بن طارق آل سعيد منذ توليه السلطة قبل عام إلى إصلاح الكيانات الحكومية ومؤسسات الدولة وبدأ إجراء إصلاحات مالية حساسة مثل خفض الدعم وفرض ضريبة القيمة المضافة.

وكان السلطان هيثم أعلن الأسبوع الماضي، تعديلا دستوريا شمل تعيين ولي للعهد للمرة الأولى وقواعد جديدة بشأن كيفية عمل مجلس عمان، وهو برلمان يتألف من غرفتين.

وينص القانون الجديد، الذي نشرته الجريدة الرسمية اليوم الأحد، على "أن تكون جلسات مجلسي الدولة والشورى المخصصة لمناقشة مشروعات خطط التنمية والميزانية العامة للدولة سرية".

كما ينص القانون على أن "تكون جلسة مجلس الشورى التي يتم فيها الاستجواب (للوزراء) سرية، ولا يجوز أن يحضرها إلا رئيس المجلس ونائباه والأعضاء والأمين العام، كما يجب أن تكون جميع وقائع الجلسة سرية ولا يجوز إفشاؤها أو التصريح بها أو نقل أي من وقائعها للصحافة أو وسائل الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي بجميع أنواعها".

وعبرت ستاندرد آند بورز جلوبال ريتنجز اليوم الأحد عن اعتقادها بأن إجراءات التقشف المالي ستطبق تدريجيا "للحفاظ على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي" في بلد شهد احتجاجات الربيع العربي عام 2011، للمطالبة بالحد من البطالة والقضاء على الفساد وإجراء إصلاحات سياسية.

وقالت إن الإصلاحات المؤسسية الأخيرة، والتي تشمل وضع نهج واضح للخلافة، من شأنها أن تحسن المصداقية والاستقرار السياسي لكن العجز المالي والخارجي المرتفع وضعف النمو الاقتصادي وارتفاع البطالة بين الشبان لا تزال تمثل تحديات كبيرة.

وتراكمت الديون على عمان، وهي منتج صغير للنفط، بوتيرة سريعة في السنوات القليلة الماضية وتضررت ماليتها العامة من انخفاض أسعار النفط وجائحة فيروس كورونا.

وتواجه السلطنة، التي تصنفها جميع وكالات التصنيف الائتماني الكبرى دون الدرجة الاستثمارية، عجزا متزايدا وآجال استحقاق ديون كبيرة في السنوات القليلة المقبلة.

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