الموعد النهائي لكليب نوال الزغبي باللهجة المصرية

قررت النجمة اللبنانية نوال الزغبي، طرح أحدث أغانيها باللهجة المصرية، خلال الأسبوع الأخير من شهر يناير الجاري.وعلمت "الدستور" أن الأغنية قامت بتصويرها في لبنان بطريقة استعراضية راقصة، حيث تقدم نوال طريقة جديدة عليها ومغايرة لشكل الأغاني التي قدمتها مؤخرا، وقد استغرق تصويرها يومين بكاميرا اللبناني فادي حداد الذي انتهى من أعمال مونتاجها بشكل كامل.الأغنية تتعاون فيها "الزغبي" مع الشاعر أحمد حسن راؤول، والملحن أحمد زعيم، ومن توزيع وسام عبدالمنعم، وقد استمعت لها منذ حوالي شهر قبل أن توافق على تقديمها.