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رئيس التحرير التنفيذي
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فن

جريمة في الستينيات تجمع دينا الشربيني بريهام عبدالغفور في «قصر النيل»

الأحد 17/يناير/2021 - 06:33 م
دينا الشربيني
دينا الشربيني
دعاء عبد المقصود
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بدأ المخرج خالد مرعي، تصوير مسلسله الرمضاني الجديد "قصر النيل"، من تأليف محمد سليمان عبد الملك للمنتج محمد مشيش، ومن إنتاج i productions.

العمل بطولة النجمة دينا الشربيني في تعاون جديد بينها وبين المنتج محمد مشيش بعد جراند أوتيل وزي الشمس ولعبة النسيان.

ويعد المسلسل البطولة الرمضانية المطلقة الرابعة لـ"الشربيني" على التوالي في رمضان.

ويشارك دينا بطولة العمل كل من النجوم ريهام عبد الغفور في تعاون جديد بعد النجاح الكبير لـ"زي الشمس"، وأحمد مجدي والفنان الكبير صلاح عبد الله وصبري فواز ومحمد محمود عبد العزيز وأحمد خالد صالح ومحمد حاتم ونبيل عيسى وعمر السعيد وناردين فرج ومريم الخشت ومحمود البزاوي وسامي مغاوري ونبيل عيسى.

وتدور أحداث العمل في ستينيات القرن الماضي في إطار من الإثارة والتشويق من خلال جريمة كبيرة مراحل حل لغزها.

وتم بناء ديكور خاص للمسلسل، خصوصا أنه يدور في مرحلة زمنية مر عليها ما يقرب من 60 عاما، واستعان مدير تصوير العمل هيثم الحسيني بالعديد من الوسائل التقنية التي تجعل الصورة تنتمي لزمن الأحداث.

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