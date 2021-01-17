محافظ بورسعيد يناقش الخطة الاستثمارية المقترحة للعام المالى الجديد

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، اجتماعا موسعا لمناقشة تفاصيل وملامح الخطة الاستثمارية المقترحة للعام المالي 2021-2022 ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها بالمحافظة.جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان، نائب المحافظ، واللواء يوسف الشاهد، سكرتير عام المحافظة، والأستاذ عبدالعظيم رمضان، السكرتير العام المساعد، ورؤساء الأحياء والأجهزة المعنية.واستمع المحافظ إلى شرح تفصيلي عن ملامح الخطة الاستثمارية للعام المالي 2021-2022 والأسس والاعتبارات ومحددات الخطة الاستثمارية، واستعراض الاعتمادات المالية المخصصة لكل المشروعات الجارى تنفيذها ببورسعيد في جميع القطاعات.