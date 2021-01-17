مركز الملك سلمان ينتزع 1500 لغم في اليمن

انتزع مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" 1500 لغم في اليمن خلال الأسبوع الثاني من يناير الجاري.وأوضح مركز الملك سلمان في بيان، أنه من بين هذه الألغام، 22 لغما مضادة للأفراد، و107 ألغام مضادة للدبابات، و1.367 ذخيرة غير متفجرة، و4 عبوات ناسفة، وذلك حسب وكالة الأنباء السعودية "واس".وبلغ إجمالي ما تم نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 211.572 لغم زرعتها الميليشيات الحوثية في الأراضي والمدارس والمنازل في اليمن، راح ضحيتها عدد كبير من الأبرياء في مختلف الأعمار، وذلك حسب المركز.وقال البيان: إن هذا الأمر يأتي ذلك في إطار مشروع المركز لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام التي زرعتها الميليشيات الحوثية بعشوائية في مختلف الأراضي اليمنية.