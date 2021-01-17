«جبالي» يهنئ الأقباط بعيد الغطاس

وجه المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، التهنئة للإخوة الأقباط بمناسبة عيد الغطاس.وقال رئيس مجلس النواب ردا على إحدى النائبات من الأخوة الأقباط التي طالبت بأن تلغى جلسات يوم الثلاثاء لأنه عيد الغطاس، إن عيد الغطاس ليس إجازة رسمية وجلسة الثلاثاء مهمة للغاية ولن أستطيع إلغاءها، لكن أستطيع أن أبعث لكل الإخوة الأقباط بالتهنئة.