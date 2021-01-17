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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزارة السياحة تنظم زيارة ترويجية لأهم المدونين في بريطانيا

الأحد 17/يناير/2021 - 06:55 م
أهم المدونين في بريطانيا
أهم المدونين في بريطانيا
رامى حسين
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نظّمت وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، الأحد، زيارة لاثنين من أهم المدونين والمؤثرين في المملكة المتحدة بمصر.

تم تنظيم الزيارات على مدار اليومين الماضيين لهذين المدونين لمنطقة أهرامات الجيزة، ومنطقة سقارة الأثرية، إضافة إلى زيارة عدد من معالم القاهرة التاريخية منها قلعة صلاح الدين الأيوبي وجامع محمد علي بالقلعة، ومسجد أحمد ابن طولون.

وأعرب المدونون عن انبهارهم الشديد بالحضارة المصرية القديمة وإعجاز المصريين القدماء في بناء الهرم ونحت تمثال أبوالهول، كما أبدوا إعجابهم بتميز العمارة الإسلامية وطراز الفن الإسلامي، وقاموا بالتقاط العديد من الصور التذكارية والفيديوهات بهذه الأماكن السياحية والأثرية ونشرها على حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

ومن المقرر أن تستكمل الهيئة تنظيم البرنامج السياحي لهذين المدونين ليتضمن زيارة عدد من المناطق الأثرية منها شارع المعز لدين الله الفاطمي، ومصر القديمة، إضافة إلى زيارة شرم الشيخ والقيام بتجربة سياحية متميزة بها من خلال الرحلات البحرية والأنشطة السياحية المختلفة.

يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على دعوة أهم وأشهر المدونين والمؤثرين على مواقع التواصل من جميع دول العالم لزيارة مصر، وتعريفهم بالأنماط والمقومات السياحية المختلفة التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري.

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