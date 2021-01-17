المفوضية العليا بالعراق تقترح تأجيل الانتخابات لـ 16 أكتوبر

اقترحت المفوضية العليا للانتخابات العراقية، الأحد، تأجيل الانتخابات التشريعية إلى 16 أكتوبر المقبل.وقالت المفوضية العليا للانتخابات، في خطاب رسمي وجهته لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، إن القرار جاء حرصًا منها على إجراء انتخابات نزيهة وعادلة نظرًا لانتهاء المحددة لتسجيل التحالفات السياسية وقلة عدد التحالفات المسجلة بدائرة شئون الأحزاب والتنظيمات السياسية في الفترة المحددة الأمر الذي يتطلب تأجيل الانتخابات.وأوضحت المفوضية أن القرار جاء لافساح المجال أمام خبراء الأمم المتحدة والمراقبين الدوليين، ليكون لهم دور أكبر في الرقابة وتحقيق الشفافية في العملية الانتخابية المقبلة.