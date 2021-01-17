بعد شائعات ارتفاع أسعار الكمامات.. «صيادلة»: ما حدث هو العكس

نفى المركز الإعلامي لرئاسة الوزراء خلال الأيام الماضية الأنباء المتداولة عن ارتفاع أسعار الكمامات وأدوات التعقيم بالتزامن مع بداية الموجة الثانية من فيروس كورونا، ورصدت "الدستور" أسعار المطهرات وأدوات التعقيم والكمامات الطبية بالصيدليات والتي جاءت على النحو التالي.وقال علاء محمد مسئول عن إحدى الصيدليات بمنطقة إمبابة التابعة لمحافظة الجيزة، إن أسعار الكمامات الطبية لم ترتفع مثلما أشاع البعض ومستقرة منذ بداية الموجة الثانية من فيروس كورونا.تابع أن أسعار الكمامات لم تختلف كثيرا عن أسعارها في الموجة الأولى والتي تبدأ من 5 جنيهات فيما فوق باختلاف الأنواع والخامات والتي زادت عليها نوع الكمامات القماشية والتي زاد عليها الإقبال في الآونة الأخيرة.أوضح محمد عبدالنبي مسئول عن إحدى الصيدليات بمنطقة الوراق، أن سعر الكمامات الطبية يبدأ من 3 جنيهات ويصل لـ25 و50 جنيها، لافتا إلى أن الأسعار انخفضت مقارنة بأسعار الموجة الأولى من فيروس كورونا، خاصة مع زيادة إنتاجها وعودة الإقبال عليها من جديد."أسعار الكمامات وأدوات التعقيم انخفضت عن أسعار الموجة الأولى من فيروس كورونا" بهذه الكلمات أوضح أحد الصيادلة، أن الأسعار انخفضت تزامنا مع بداية الموجة الثانية وشمل الانخفاض كافة المستلزمات الطبية مقارنة بالموجة الثانية.واستكمل حديثه بأن هناك وفرة في مخزون المستلزمات الطبية ما جعل سعرها منخفضا في الوقت الحالي، مؤكدا أن شائعات ارتفاع الأسعار جاءت من خلال بيع المستلزمات الطبية بالسوق السوداء وتلاعب الأسعار فيها.