قيادات السويس ونوابها يقدمون العزاء لأسرة الشهيد محمد عمرو

حرص محافظ السويس والقيادات التنفيذية والنواب تقديم واجب العزاء لأسرة الشهيد نقيب قوات مسلحة محمد عمرو الطاهر.وقدم اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس محافظ السويس يرافقه الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ وخالد سعداوي السكرتير العام للمحافظة والعميد إيهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد والقيادات التنفيذية ورؤساء الأحياء وأعضاء مجلس الشيوخ بالسويس، واجب العزاء لأسرة فقيد شباب السويس النقيب شهيد محمد عمرو الطاهر.وكان الدكتور عبدالله رمضان نائب المحافظ، نائبًا عن اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، قد أدي صلاة الجنازة على جثمان الشهيد ملازم محمد عمرو الطاهر بالمسجد الكبير علي بن أبي طالب بمدينة السلام بحي فيصل بحضور العميد إيهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد للمحافظة وممثلي القوات المسلحة وأهالي السويس.