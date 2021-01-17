الأنبا أغناطيوس يوزع مساعدات على دار زوتيكوس اليتيم (صور)

قدمت منظمة Argyroupolis غير الحكومية دعمًا لدار أيتام القديس زوتيكوس اليتيم، التابع لمطرانية Antananarivo وشمال مدغشقر.وقال نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، المتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، إن المتروبوليت أغناطيوس مطران الإبراشية، والمشرف على الدار قام بتوزيع المساعدات على أبناء الدار فور وصول المساعدات.أضاف أنطونيو، في بيان عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن الدعم عبارة عن 20 عبوة (كل عبوة نحو 5 كيلو) فوط وأغطية صوفية للأَسِرّة (بطاطين).