رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 17 يناير 2021 الموافق 04 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السفينة آرفين الغارقة قبالة سواحل تركيا تابعة لشركة أوكرانية

الأحد 17/يناير/2021 - 07:03 م
السفينة آرفين الغارقة
السفينة آرفين الغارقة قبالة سواحل تركيا
ا ش ا
طباعة
قال مصدر ملاحي تركي، اليوم الأحد، إن سفينة الشحن "آرفين" التي غرقت في وقت سابق من اليوم في البحر الأسود قبالة سواحل بارتين التركية كانت ترفع علم بالاو وتابعة لشركة أوكرانية، متوقعا أن يكون غالبية طاقم السفينة البالغ 12 بحارا أوكرانيا قد لقوا مصرعهم.

وأضاف المصدر لوكالة أنباء "تاس" الروسية أن سفينة الشحن "آرفين"، التي غرقت قبالة بلدة إنكومو بولاية بارتين في البحر الأسود هي أوكرانية وليست روسية، مشيرا إلى أن السفينة كانت ترفع علم "بالاو" وانطلقت من جورجيا متوجهة إلى بلغاريا.

وتوقع المصدر أن يكون غالبية طاقم السفينة قد لقوا مصرعهم، نظرًا للأحوال الجوية السيئة وصعوبة وصول فرق البحث والإنقاذ إلى موقع الحادث، موضحا أن السفينة أبلغت السلطات التركية المعنية بكل المعلومات المتعلقة بها وبمسارها قبل انطلاقها.

وكان حاكم ولاية بارتين شمال تركيا سنان جونر أعلن في وقت سابق عن غرق سفينة روسية قبالة سواحل بلدة إنكومو، وقال بهذا الشأن: "إن جميع من كانوا على متن السفينة الغارقة هم من الروس".

موضوعات متعلقة

مصدر بـ علمية كورونا: رصدنا تحورات في الفيروس.. والأعداد المعلنة ليست شاملة

الباز يكشف: كيف مات عمر خورشيد.. وحقيقة علاقة صفوت الشريف بمقتله

الاستعلام عن معاش نقابة المعلمين 2021

بعد إجرائه مسحة ذرية.. منع زيارة الفنان علي حميدة

الصور

image description

محافظ الجيزة: دعم منظومة النظافة بمعدات بـ45 مليون جنيه

image description

أسيوط تكرم فريقها الصحي على جهوده في مواجهة كورونا

image description

جامعة أسيوط تكرم مدير عام الشؤون الهندسية لبلوغه سن المعاش

image description

محافظ أسيوط يكرم قيادات التموين بعد ضبط قضايا تموينية

image description

بدء أعمال تغطية ترعة بمركز صدفا بطول 250 مترا بأسيوط

الأكثر قراءة

دفعة العمالة الغير منتظمة يناير.. موعد صرف المنحة الخامسة للعمالة الغير منتظمة 2021

وزيرة الصحة: تشغيل المجمع القومي للأمصال بحلوان خلال شهر

الباز يكشف: كيف مات عمر خورشيد.. وحقيقة علاقة صفوت الشريف بمقتله

إحالة 3 إلى محكمة أمن الدولة العليا لقيادتهم جماعة إرهابية

إنفوجراف

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

موجة برد حادة بالكويت والحرارة تصل لـ«صفر» الأربعاء

إعادة فتح المتاحف في المناطق الأقل تضررا من كورونا في إيطاليا

موقع مبادرة احلال السيارات الملاكي وقائمة وشروط التخريد واستبدال القديمة

تطعيم الماليزيين العاملين في سنغافورة ضد كورونا

أيام زمان

«كنت ضيف عليهم».. هل خلف أحمد زكى وعده مع مدرسة المشاغبين؟

عماد عبدالحليم توفي شابًا.. عم مطربة مشهورة.. وتبناه العندليب

سر حمل متظاهري ثورة 19 الفنان حسن فايق على الأعناق

إسماعيل ياسين اشتكى لى من العوز.. اعترافات خورشيد عن الفقر

مقالات الرأي
د. منى حلمى
يوم سعيد فى حياة الطفلة «فاتن حمامة» ويوم سعيد فى حياة الفن السابع
عمرو خالد
«الجبار».. اذهب إليه بكسرك وسيجبر بخاطرك «2 - 2»
مؤمن المحمدي
ذئاب الجبل
د.أحمد الخميسى
سلافوى جيجك.. «كوفيـد- 19» الذى هز العالم
المزيد

الثقافة

نادي كتاب ديوان يناقش «كل الشهور يوليو» لإبراهيم عيسى

الأعلى للثقافة ينظم لقاءً بعنوان «القيادة الشبابية بين الحلم والواقع».. غدًا

في ذكراه.. سر اتجاه يحيى حقي لكتابة القصة القصيرة

أتيليه العرب ينظم معرض «مبدعون خالدون» في نسخته الثالثة.. 30 يناير