على سعدة يكتب: عندما تقتلنا البيروقراطية

بمجرد صدور قانون التصالح فى المبانى هرع المواطنون الصالحون للسداد، لكن الأحياء والوزارة طلبت منهم التريث لحين صدور اللائحة التنفيذية للقانون، وبعد عدة أشهر صدرت اللائحة، ولم أصدق شكاوى بعض الأصدقاء من كمّ العراقيل التى قابلتهم عند سداد قيمة التصالح، ولأننى أعتبر نفسى مواطنًا صالحًا وكنت مرتكبًا مخالفة صغيرة قررت أن أقوم بنفسى بسداد قيمة التصالح.

فى اليوم الأول ذهبت لجهاز التجمع الأول، ووسط الزحام الشديد همس لى مسئول الاستعلامات بالجهاز بأنه من الأفضل أن أحضر غدًا فى السابعة صباحًا للحصول على رقم، بالفعل حضرت فى اليوم التالى فى السابعة تمامًا، وحصلت على أول رقم، ولدهشتى ورغم أن المكان كان شبه خالٍ من أى مواطن غيرى كان الرقم هو ٢٥٦، وتوافد بعدى الجمهور حتى امتلأ المكان إلى أن كان الظهور الأول للموظفين فى الجهاز فى التاسعة صباحًا، وجاء دورى لتسليم الأوراق فى الثالثة عصرًا، وتمت مراجعة المستندات من الموظف الوحيد وحدد مبلغًا جزافيًا أسدده كجدية للتصالح، ذهبت للخزينة للسداد بالفيزا لتفادى غرامات السداد «حسب التعليمات الحكومية لتشجيع الدفع الإلكترونى» لكن مدير الخزينة اعتذر بأن ماكينة الفيزا بها عطل ولا بد من السداد كاش وبالغرامة.

بعد السداد بالغرامة التى ليس لى دخل بها، كلفت مكتبًا استشاريًا باستكمال الإجراءات، واتصل بى المكتب وطلب منى الذهاب للحصول على «نموذج ٩» من اللجنة الفنية للتصالحات بالتجمع الخامس لسداد باقى المبلغ، بالفعل ذهبت للمكان المذكور فى التجمع الخامس لأجده مغلقًا وعليه لافتة «إنه نظرًا لجائحة كورونا ممنوع التعامل مع الجمهور منعًا باتًا والاتصال يكون عن طريق الواتس آب».. وعند تحديد موعد تسليم «نموذج ٩» للدفع يتم إخطارك عن طريق «الواتس آب» للحضور وتسلمه بعد الثالثه ظهرًا، على أن تحضر معك رقم الملف، فاضطررت للعودة مرة أخرى لجهاز التجمع الأول للحصول على رقم الملف، وأعطانى الموظف الأوحد ثلاثة دفاتر ضخمة بها آلاف الأسماء المكتوبة عشوائيًا لأبحث فيها عن اسمى ورقم الملف، ومكثت أبحث لمدة ٣ ساعات دون مبالغة حتى وجدته، وما زلت فى انتظار تكرم الوزارة بتحديد موعد استلامى «نموذج ٩» والسداد.

تيقنت تمامًا وقتها من صحة شكوى الأصدقاء الذين أضافوا أيضًا أنهم بعد المعاناة فى السداد عانوا أيضًا فى تسلم «نموذج ١٠»، وما زالوا فى انتظار استرداد ما سددوه بالزيادة بعد قرارات تخفيض القيمة للسداد الفورى.

وتساءلت بغرابة: هل حكومتنا شديدة الثراء ولا تحتاج للمليارات المتوقع تحصيلها من التصالح؟ وهل هى التى تضع العراقيل أمام كل مواطن صالح يرغب فى السداد أم هى تصرفات فردية من صغار أو كبار الموظفين عن جهل أو عن عمد؟

وهناك مثل آخر صارخ لثراء الدولة، ففى إطار الجهود الرامية لإزالة التعديات على الأراضى قامت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية منذ ثلاث سنوات بحصر تلك التعديات الخاصة ببعض الجمعيات الزراعية التى قامت بوضع يدها عليها وباعتها لبعض المواطنين، وطالبت المُلاك الجدد بسداد مبالغ مالية مقابل تقديم طلبات تقنين وضع اليد، وبالفعل سدد المُلاك المطلوب أملًا فى تقنين أوضاعهم، وتم إخطارهم بأن الوزارة ستقوم بتقدير سعر المتر وتخييرهم إما بالتنازل عن نصف مساحة الأرض للدولة مقابل دخول المرافق، وإما سداد قيمة الأرض بالتقسيط.. هذان الاقتراحان سيدران مبالغ طائلة لخزينة الدولة، لكن إلى الآن ورغم مرور ثلاث سنوات لم يصدر القرار.

كل التحية للهيئات الرقابية الحريصة على سلاسة أداء الموظفين العموميين وتسهيل الإجراءات وراحة المواطنين.. رجاء سرعة التدخل رحمة بنا ودعمًا لإيرادات خزينة الدولة.

