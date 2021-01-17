محمود خليل يكتب: مصير «السلطان» مكتوب على «تخت الرمل»

ماذا فعلت الخلطة التركية المملوكية فى مصر عقب هزيمة طومان باى أمام العثمانيين فى موقعة الريدانية عام ١٥١٧؟. وماذا بقى من هذه الخلطة من خطوط وأفكار ما زالت تتسكع فى ساحة الثقافة الاجتماعية للمصريين حاليًا؟المحطة الأولى التى يمكن أن ينطلق منها قطار الإجابة عن هذين السؤالين تجدها عند التوقف أمام الظرف الذى وجد قنصوة الغورى نفسه عام ١٥١٦. كان «الغورى» شخصية قلوقة بطبيعته وبظروفه أيضًا. فقد تقدم به العمر حتى تجاوز الخامسة والسبعين. وتقدم العمر يمنح صاحبه إحساسًا بأن الحياة تنفض يدها منه، وأن من حوله ينتظرون اللحظة التى يخرج فيها من المسرح، ليحظى بآخر لحظات التبجيل والاحترام عبر موكب تشييعه، بل قل بقمة لحظات التبجيل والاحترام الذى سيلقاه من أعدائه ومحبيه على السواء، فلا ضير من أن يبجل ويحترم الشخص غيره- حتى ولو كان عدوه- فى مشوار «الذهاب بلا عودة».من تلقى به الظروف أيضًا فى أجواء الصراعات وتكثر من حوله المطامع يبيت نهبًا للقلق. فالخوف على ما تملكه اليد وما تحويه الخزائن، والحلم بالتأبيد فى حياة الأبهة والنفوذ يدفع إلى القلق على المصير، خصوصًا إذا كثر من حوله الطامعون والحالمون بما كسبت يداه.كذلك كانت حال السلطان المملوكى الجركسى «قنصوة الغورى» وهو يجلس أمام «ابن زنبل» ليقرأ له الطالع. «وابن زنبل»- بالإضافة إلى كونه مؤرخًا- كان أشهر «رمّال» فى عصره، يعرف كيف يفرش الرمل ويقرأ المستقبل. فى أغلب الأحوال كانت تصدق نبوءاته، ومنحه ذلك صيتًا وشهرة كبيرة جعلته «ضارب الرمل» و«قارئ الطالع» لأكبر رأس فى مصر، السلطان «الغورى» الذى يجلس على عرش مصر منذ سنين وتمكن من تقليم أظافر منافسيه، وقطع ألسنة حاسديه والتنكيل بالطامعين بما فى يده، لكن كل ذلك لم يكن يغنيه عن القلق.لا يعلم الغيب إلا الله وحده. تلك قناعة تسكن رأس كل مسلم، لكنها أسرع القناعات إلى الاهتزاز فى لحظات القلق، حين يندفع القلوق إلى التعلق بـ«قشة اطمئنان» من رجل اشتهر بقدرته على قراءة الطالع وحساب النجوم والتنبؤ بالمستقبل، لذا فقد سارع السلطان «الغورى» إلى استدعاء «ابن زنبل» ليفرش رمله ويعصر رأسه ويخبره بما تخبئه له الأيام.لم يكن «ابن زنبل» قارئًا للطالع قدر ما كان باحثًا فى التاريخ، علّمه البحث التاريخى كيف تبدأ الأمم وكيف تقوى وكيف تشيخ وتنتهى حين تفقد صلاحية الاستمرار. كان رجلًا ذكيًا يمتلك مهارة التحليل والاستخلاص وفهم القوانين التى تحكم صعود وهبوط أنظمة الحكم. نعم اشتهر الرجل بلقب «الرمّال»، لأنه احترف «ضرب الرمل»، لكن ظنى أن إبداعه فى توقع الأحداث ارتبط بقدرة وذكاء فى تحليل الأحداث والظروف وقراءة مآلاتها المستقبلية.كان العام ١٥١٦ واحدًا من أصعب الأعوام فى حياة السلطان «الغورى». فقد تمكن سلطان الترك سليم الأول من هزيمة شاه الفرس إسماعيل الصفوى فى موقعة جالديران عام ١٥١٤، وبدأ فى توجيه الاتهامات إلى مماليك مصر بالتواطؤ مع شاه الفرس، وإيواء خصمه اللدود على كرسى سلطنة الترك شقيقه «قرقورد»، بالإضافة إلى قلقه الخاص من الأمير المملوكى «سيباى» حاكم الشام.استدعى «الغورى» الشيخ أحمد الرمّال- ابن زنبل- على عجل لينصب له تخت الرمل ويقرأ طالعه وسط الأجواء الغائمة التى كست سماء سلطنته وسلطانه وسأله: «انظر إلى من يلى الحكم بعدى؟. فقال له «ابن زنبل»: «حرف السين». فكان السلطان يعتقد أنه «سيباى» نائبه على الشام.التجربة المملوكية علمت السلطان «الغورى» التحسب من القريب أكثر من الخوف من البعيد. قفز فى ذهنه اسم «سيباى»، نائبه على الشام، بمجرد أن أخبره الرمّال بأن «س» سيخلفه فى الحكم، فبدأ يضمر له العداء، ولم يكترث بالعديد من التحذيرات التى صدرت عن «سيباى» تنبهه إلى «خاير بك» وتخابره مع الأتراك واتصاله بهم، وأنه يتربص بالسلطان الدوائر.لم يلتفت «الغورى» إلى البعيد الزاحف من إسطنبول، ولم يفكر فى شخص «قرقورد»، شقيق السلطان «سليم»، الذى فر إلى مصر واستجار به فآواه، ورفض تسليمه لـ«سليم» حين طلب منه ذلك. لم يستوعب «الغورى» مخاطر الأمر وهو يزعج سلطان الترك فى أخطر ملف يهمه، ملف الاستفراد بالسلطة والتخلص من كل منافسيه. لم يتعلم مما سمعه عن «سليم» من أنه قاتل أباه السلطان «بايزيد» ليجلس على العرش مكانه، وأن «قرقورد» فر إلى مصر لما علم بنية أخيه التخلص منه ومن أخيه الآخر حتى يصفو له الملك دون أى منافسة.اختزن السلطان «سليم» أيضًا بداخله موقف نائب «الغورى» على حدود حلب، حين رفض تزويد جنود الجيش التركى الزاحف إلى إسماعيل الصفوى بالطعام وعلوفة الخيل رغم أنهم عرضوا دفع الثمن، ولما وصلت الأخبار إلى «سليم» بذلك اختمر بداخله قرار غزو الشام ومصر والقضاء على «الغورى».ركبت «س» «سيباى» رأس قنصوة الغورى، ظنًا منه أنه الرجل الذى يريد وراثة عرشه، كما تنبأ له الرمّال، ولم ينصرف ذهنه إلى «سليم» سلطان الترك، رغم أن كل الأحداث والمشاهدات كانت تقول إنه مضيعه لا محالة، وإنه لن يسكت عنه إلا بعد أن يقضى عليه. يحكى ابن زنبل الرمّال أن «سيباى» قبض على خاير بك، نائب حلب، الذى تواطأ مع سليم الأول ضد قنصوة، وجره من طوقه بين يدى السلطان الغورى، وقال: يا مولانا السلطان، إذا أردت أن ينصرك الله على عدوك فاقتل هذا الخائن. وكان خاير بك فى يده كالشاة بين يدى السبع وهو يجره.لم يسمع الغورى لـ«سيباى» واستجاب لرأى «جان بردى الغزالى» الذى كان يكيد له مع «خاير»، وقد حذره «الغزالى» من إحداث فتنة بين عسكره إذا قتل خاير بك، وأن وصول مثل هذا الخبر إلى «سليم» سيغريه بالإسراع إلى الهجوم عليهم، فأسمع الغورى الرسالة التى يريد سماعها، لأنه كان لا يثق فى «سيباى»، ويرى فيه غريمًا، رغم تاريخه فى الإخلاص له، إلا أن السلاطين بطبيعتهم سماعون للكذب.وقع «الغورى» من فوق صهوة جواده حين وصلته أخبار الخيانة فى صفوف جيشه والهزيمة السريعة الحاسمة التى لقيها أمام عسكر الترك. فلما سمع ذلك ضربه الفالج «جلطة تؤدى إلى شلل» وسقط صريعًا أسفل حوافر جواده. ليموت عن عمر يناهز الـ٧٦ عامًا، وقيل إنه توفى عن عمر ناهز الـ٨٦ عامًا.والسؤال: هل صفى عقل ساكنى قصور الحكم منذ سيطرة العثمانيين على العرب وحتى الآن من شخصية «الرمّال» الذى يستبشر به الأمراء والنبلاء والملوك والرؤساء؟. لا أظن. فلم يزل لقراء الطالع موقع على خريطة تفكير بعض صناع القرار والساسة والفنانين وغيرهم من نجوم المجتمع.سؤال ثانٍ: هل خلت قصور الحكم من شخصيات مثل «خاير» و«الغزالى» تكيد فى السر، وتُسمع الكبير ما يطربه وما يود سماعه؟. لا أظن. فلم تزل لهذه الشخصيات الحظوة والمكانة والقدرة على تحريك الأحداث من وراء ستار.سؤال ثالث: هل خلت قصور الحكم من شخصيات مثل «سيباى»؟. أستبعد ذلك، فلم يزل المخلصون موجودين فى كل زمان ومكان، يمارسون دورهم بأمانة ويتعاملون مع الكبار بصراحة ويحتملون منهم الغضب والعنت، خوفًا منهم على الأوطان.ظاهرة «ابن زنبل» لا تفنى ولا تستحدث من عدم، فهى موجودة حيث توجد الصراعات السياسية المقرونة بقلق الفاعلين الكبار على المستقبل.