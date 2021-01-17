يسرى عبيد يكتب: أمريكا تحت التهديد بسبب تنصيب بايدن رئيسا

تعيش الولايات المتحدة الأمريكية هذه الأيام أوقاتا صعبة مع قرب حفل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن الأربعاء، فلأول مرة تعيش العاصمة واشنطن تحت التهديد فى حفل تنصيب أحد الرؤساء نظرا للخطر الذى تمثله الجماعات اليمينية المتطرفة المؤيدة للرئيس دونالد ترامب التى سبق واقتحمت الكونجرس فى 6 يناير الماضى فى سابقة لم تحدث من قبل، وهو ما دعا لإعلان حالة الطوارئ فى العاصمة خلال الأيام المقبلة.. الأحداث التى تعيشها واشنطن تشبه الاستعداد لخوض حرب.

لماذا وهى الدولة الأقوى فى العالم ولديها أكفا الأجهزة الأمنية والاستخباراتية فى العالم.. المتابع للوضع الآن يدرك حجم الرعب فى نفوس الساسة الأمريكان خوفا من حدوث شىء جلل يعكر صفو مراسم تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن.. كمية الأسلحة التى تم اكتشافها بالقرب من الكونجرس يوم الأربعاء الأسود دليل على وجود المزيد بحوزة الجماعات اليمنية المتطرفة.. فكما نعلم أن حيازة الأسلحة مسموح بها فى القانون الأمريكى وبالتالى من السهل على أى جماعة استعمال الكثير منها.. ترامب لا يريد لبايدن أن ينعم بحفل تنصيب مثالى بالتأكيد والدليل عدم حضوره هذا الحفل ومغادرته العاصمة قبله على متن الطائرة الرئاسية «إير فورس وان» حتى لا يضطر بعد ذلك لاستئذان بايدن لكى يسمح له باستقلال الطائرة عند مغادرة البيت الأبيض والعاصمة بعد حفل النصيب.. ترامب لايزال حتى الآن غير معترف بفوز بايدن وخسارته وبالتالى من داخله يريد أن يفشل حفل تنصيب بايدن بأى شكل لكنه ظاهريا يريد أن يحافظ على صورته عند خروجه من البيت الأبيض خاصة بعد الهجوم الذى تعرض له بعد اقتحام أنصاره مبنى الكونجرس.. يقينى بناء على الكثير من التقارير أن ترامب كان يخطط للقيام بعمل عسكرى ضد إيران فى الأيام الأخيرة من حكمه حتى يعرقل وصول بايدن إلى السلطة بحجة أن أمريكا تخوض حربا لا ينفع فيها تسليم سلطة ولكن ما حدث من اقتحام للكونجرس على يد أنصاره فى الأربعاء الأسود أفسد عليه خطته بعد تكتل جميع المؤسسات السياسية والعسكرية ضده وعدم السماح له بتهديد الأمن القومى الأمريكى فى الأيام الأخيرة من ولايته.. ترامب يتمنى حدوث أعمال عنف وتظاهرات مويدة له تكون دليلا على مدى التأييد الذى يتمتع به وأنه هو الفائز الحقيقى بالانتخابات.. الأجواء فى العاصمة الأمريكية لم يعهدها الكثيرون

اعتقلت شرطة الكابيتول رجلا من ولاية فرجينيا أثناء محاولة المرور عبر نقطة تفتيش للشرطة فى وسط واشنطن يوم الجمعة يحمل أوراق اعتماد مزيفة لحفل تنصيب بايدن ومسدسا وأكثر من 500 طلقة.

الأجهزة الأمنية الأمريكية تستعد لمواجهة تجمعات مؤيدة للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب فى عواصم الولايات الأمريكية الخمسين.. مكتب التحقيقات الاتحادى (إف.بى.آى) حذر وكالات الشرطة من احتجاجات مسلحة محتملة فى جميع عواصم الولايات، أثناء تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن فى 20 يناير، سيؤججها أنصار ترامب المؤمنون بتزوير الانتخابات.

من بين الولايات التى قامت بتعبئة حرسها الوطنى لتعزيز الأمن، ميشيجان وفرجينيا وويسكونسن وبنسلفانيا وواشنطن، بينما قامت تكساس بإغلاق مبنى كونجرس الولاية حتى يوم التنصيب.

ينتشر آلاف من أفراد الحرس الوطنى المسلحين فى شوارع واشنطن فى استعراض للقوة لم يسبق له مثيل فى العاصمة الأمريكية، كما سيتم خلال الأيام المقبلة منع الزيارات إلى عدد من المعالم الشهيرة بأنحاء البلاد.

كذلك حذرت نشرة المعلومات المخابراتية المشتركة، الصادرة عن مكتب التحقيقات الاتحادى ووزارة الأمن الداخلى والمركز الوطنى لمكافحة الإرهاب، من أن الروايات الكاذبة حول تزوير الانتخابات ستكون محفزا دائما للجماعات المتطرفة.

مراسم تنصيب الرئيس الأمريكى تشهد دوما إجراءات أمن مشددة بقيادة جهاز الخدمة السرية إلا أن إجراءات تأمين المراسم هذا العام ستكون أكبر من المعتاد بعدما اقتحم مؤيدو الرئيس دونالد ترامب مبنى الكونجرس فى محاولة لمنع التصديق النهائى على فوز بايدن.

ماثيو ميلر مدير المكتب الميدانى لجهاز الخدمة السرية فى واشنطن قال للصحفيين «لا يمكننا أن نسمح بتكرار الفوضى والممارسات غير القانونية التى شاهدتها الولايات المتحدة والعالم الأسبوع الماضى».

وقال مسؤولون أمريكيون إنهم يتوقعون ارتفاع عدد قوات الحرس الوطنى فى العاصمة إلى 25 ألفا.

وقال مسؤول بالإدارة الأمريكية إن بعض المستشارين يحاولون إقناع ترامب باستضافة بايدن فى البيت الأبيض قبل يوم التنصيب لكنه أشار إلى أنه لا توجد أى بادرة عن رغبة ترامب فى ذلك.

وقالت مصادر إن ترامب، الذى أصبح الرئيس الأمريكى الوحيد الذى يواجه المساءلة فى الكونجرس مرتين، يخطط لإصدار المزيد من قرارات العفو قبل رحيله.

يتمنى الكثير من الأمريكيين خاصة الديمقراطيين أن يمر حفل تنصيب بايدن رئيسا على خير دون مفاجآت.. تعيش الدولة الأقوى فى العالم أحداثا مشابهة للحادى عشر من سبتمبر يوم سقوط برجى مركز التجارة العالمى.. حالة الاستنفار فى أقصاها.. العالم أجمع سيتابع حفل التنصيب وهو يرى الجيش الأمريكى فى شوارع العاصمة.. مشاهد رأيناها منذ عشر سنوات بالضبط فى العديد من العواصم العربية.. شاءت الأقدار ورأيناها فى العاصمة الأقوى على الأرض.. وتلك الأيام نداولها بين الناس.. صدق الله العظيم