أمين مجلس التعاون يجتمع بجهاز إذاعة وتلفزيون الخليج

اجتمع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، اليوم بمدير جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج مجري مبارك القحطاني.وجرى خلال الاجتماع استعراض أبرز القرارات الصادرة في قمة العُلا وما يتطلبه تنفيذها من تكثيف الجهود واستمرار العمل لترجمة تلك القرارات على أرض الواقع لخدمة دول مجلس التعاون وشعوبها.وأكد أهمية الرسالة الإعلامية وضرورة المحافظة على مصداقيتها ومهنيتها، داعيًا إلى ضرورة إبراز منجزات مجلس التعاون التي تحققت خلال مسيرته المباركة على مدى أربعة عقود مضت، والاستعداد والتحضير لمتطلبات العقد الخامس من مسيرة التكامل الخليجي.ودعا إلى ضرورة وأهمية تعزيز ثقافة التسامح والتعايش والحوار في المجال الإعلامي، ودعوة المفكرين وأصحاب الرأي لتسليط الضوء على تجربة مجلس التعاون وكذلك أولويات المرحلة القادمة بأبعادها الاقتصادية والأمنية والسياسية والاجتماعية والصحية ضمن إطار التكامل الخليجي، وفق ما نص عليه البيان الختامي لقمه العُلا.وأشاد الحجرف بالجهود الإعلامية المميزة التي يقوم بها الجهاز في تعزيز التعاون الإعلامي بين دول المجلس، وما يبذله من جهود في مجال التنسيق والتعاون المشترك بين أجهزة الإعلام في جميع المجالات والميادين الإعلامية.ونوه بجهود منسوبي الجهاز الملموسة في ظل جائحة كورونا المستجد، متطلعا لمزيد من العمل لتحقيق أهداف مجلس التعاون وخدمة دُوله وشعوبه.