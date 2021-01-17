ضبط مخزن مستحضرات تجميل غير مرخص بالغربية

نجحت مديرية الصحة بالغرببة، بالتعاون مع شرطة التموين في ضبط مخزن مستحضرات تجميل غير مرخص بدائرة أول طنطا به 35 ألف عبوة تقدر قيمتها بـ6.7 مليون ألف جنيه، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية.جاء ذلك بناءً على تعليمات هيئة الرقابة الإدارية وهيئة الدواء المصرية بضبط سوق الدواء وتكثيف الحملات على الأماكن غير المرخصة حيث قرر الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، تشكيل لجنة لشن حمله مكبرة على أماكن تداول مخازن الأدوية بطنطا.وتلقى الدكتور خالد أصيل، مدير إدارة الصيادلة بالغربية، معلومات عن وجود مكان غير مرخص لمخزن أدوية غير مسجلة ومهربة بدائرة قسم تانى طنطا تم التنسيق مع مديرية تموين الغربية بعد تشكيل حملة مشتركة اليوم أسفرت عن ضبط مستحضرات تجميل مجهولة المصدر وتشكل خطرًا على الصحة العامة تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح مالية بصورة غير مشروعة داخل مخزن بدون ترخيص.