كيف يحقق مؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة» التنمية الاقتصادية؟.. خبراء يوضحون

أحد أهم محركات التنمية لأعوام قادمة

خطوة لاستيعاب القوى العاملة والحد من البطالة

"مصر تستطيع بالصناعة" ليس مجرد عنوان للمؤتمر المرتقب في الربيع القادم بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بل هو واقع أصبحت الدولة تسعى لتحقيقه وتطبيقه في كافة الصناعات لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات المصرية الصنع، ونعيد أمجاد "صنع في مصر" من جديد وتقليل الاستيراد وبداية التوجه للتصدير.وفي تصريح للسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، قالت إن مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة" يصب في مصلحة التنمية الاقتصادية التي قطعت فيها الدولة المصرية بمختلف مؤسساتها شوطًا طويلًا، مضيفة أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا للنهوض بقطاع الصناعة لكونه قاطرة التنمية الاقتصادية ولتطوير حياة المصريين وفقًا لاستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030.خبراء يوضحون لـ"الدستور"، كيف تساهم الصناعة في تحقيق التنمية الاقتصادية المطلوبة والنتائج المرجوة من هذه الخطوة.قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن الحكومة المصرية تعمل على توطين الصناعة، والتي تعد أحد أهم المحركات الرئيسية لخطة التنمية فى الأعوام القادمة، في دفع باقي القطاعات معه نحو النمو.وأوضح الشافعي، لـ"الدستور"، أنه من خلال توطين الصناعة سيتم زيادة معدلات الصادرات، والتي تلعب دورًا رئيسيًا في زيادة حجم مصادر الدولة من النقد الأجنبي؛ وهى إحدى المصادر المستدامة التي يتم الاعتماد عليها بجانب الاستثمار الأجنبي والسياحة وقناة السويس وتحويلات المصريين بالخارج.وتابع: مثل هذه المؤتمرات تعمل على تطوير قطاع الصناعة باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية في مصر، وأحد أكبر القطاعات الرئيسية في توفير فرص العمل، فضلًا عن قطاع التصدير، والذي يمثل رافد أساسى فى توفير النقد الأجنبى للدولة، ويساهم في إحلال المنتجات الوطنية محل المنتجات المستوردة.واستكمل "الشافعي" أن توطين الصناعة في مصر هدف يستحق منا بذل الغالي والنفيس، لكنه لا يتحقق تلقائيًّا، أو بتجاهل خبرات الدول التي سبقتنا في زيادة معدلات النمو الصناعي والصادرات وتوفير المزيد من فرص العمل، والدولة المصرية تعمل على تذليل كافة العقبات أمام الاستثمار عامة والاستثمار الصناعي خاصة، سواء بإصدار التشريعات والقوانين والتي تتضمن تسهيلات للمستثمر أو من خلال وضع خطط للتصنيع وإنشاء المصانع والمجمعات الصناعية العملاقة أو من خلال تطوير البنية التحتية سواء للمصانع أو من خلال شبكات الطرق والكباري والموانئ.وأيضا ما لمسناه من حلول واقعية لمشاكل المستثمرين والعمل على حلها بشكل فوري دون الانتظار وإصدار عددا من القرارات المهمة لقطاع الصناعة، وكان من ضمن القرارات الهامة خفض أسعار الغاز للمصانع مرتين حتى بلغت أسعار الغاز للصناعة 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية، وتعد الطاقة أحد أهم عناصر الصناعة بل إنها عمودها الفقري الذي تقوم عليه، وبالتالي فإن دعم أسعار الغاز وخفضه للصناعة هو أساس توطين الصناعة المحلية والسهم الصائب لزيادة تنافسية المنتج المحلي عالميًا والأساس لرفع نسب النمو وتوفير فرص عمل للشباب وخلق مجتمعات صناعية عالمية.قال الدكتور خالد رحومة، الخبير الاقتصادي، إن التنمية الاقتصادية تستهدف لاستيعاب القوى العاملة والحد من معدل البطالة، والذي يساهم في متوسط الدخول أو الأجور للفئات العاملة، لذا فاستيعاب هذه القوى البشرية يفتح المجال لطلب المزيد من السلع الاستهلاكية ما يتطلب بدوره عمل الكثير من المصانع لإنتاج هذه السلع وبالتالي طلب على المزيد من العمالة.وأوضح رحومة، لـ"الدستور"، أن كل هذه العمليات تسهم فيما يعرف بالاقتصاد المضاعف، فكلما تحدث زيادة أولية في دخول فئات معينة من العاملين ويتم توجيهها للاستهلاك، تشجع على التوسع في الكثير من الصناعات الاستهلاكية، وعلى المستوى الكلي يضمن زيادة معدلات التشغيل والحد من معدلات البطالة.وتابع: تؤدي كذلك لزيادة الطلب على الموارد والمواد الخام الداخلة في عمليات التصنيع نفسها، وهو ما يضمن زيادة الناتج، كل هذا يساهم في مجمله في زيادة القيمة المضافة على مستوى الاقتصاد القومي ككل.وأضاف أن أزمة فيروس كورونا أزمة عالمية وتسببت في زيادة معدلات البطالة على مستوى العالم، والخروج من هذه الأزمة يستلزم درجة عالية من التكيف للتحول بين الأنشطة والصناعات المختلفة، فالأسواق تحتاج إلى متطلبات جديدة في سوق العمل نضمن من خلالها الوفاء باحتياجات المستهلكين، وخاصة أن سياسات البيع تحولت إلى حد ما بعد أن دخل البيع بطريقة الأونلاين، بحيث يبتعد عن الأماكن المتكدسة ويحقق التباعد الاجتماعي ويفتح مجال لسياسة المنافذ اللوجستية في المناطق السكانية ذات الكثافة العددية من السكان.وطرح "رحومة" عدة أمثلة للصناعات الجديدة التي يمكن أن تنطلق منها باقورة الصناعات، حيث يمكن استخدام الرمال السوداء لإنتاج البروسيسور وأجهزة الكمبيوتر، ومن الممكن الدخول في مجال السوفت وير والبرمجيات والتي يقدر عائدها الناتج القومي للاقتصاد المحلي حاليا، خاصة أن هناك جيل جديد من المبرمجين من المدارس والجامعات التكنولوجية الحديثة والتي تمثل أعلى الصناعات في القيمة المضافة، وكذلك صناعة الأثاث والملابس.يُذكر أن مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة" هو النسخة السادسة لسلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع"، والذي عقدت جميعها بمشاركة علماء مصر بالخارج وذلك بتكليف من رئيس الجمهورية بهدف ربط العقول والطيور المهاجرة بقضايا وهموم وطنهم، وكذلك للاستفادة من خبرتهم ومقترحاتهم وإنجازاتهم الدولية في تحديث الدولة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة المنشودة.