جبالي يطالب النواب بالصبر خلال مناقشة قانون دعم أسر الشهداء والمصابين

طالب المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، من الأعضاء المجلس بالصبر، قائلا: «على النواب الصبر واحنا قربنا نخلص ولابد من الاستماع للجميع لأن أي رائ يؤثر في الصياغة».وأضاف أن شركات القطاع العام لها اعتبارية خاصة والشركات الخاصة والأفراد لهم الشخصية الخاصة.جاء ذلك خلال مناقشة المجلس لمشروع قانون رقم 16 لسنة 2018 بشان قانون دعم أسر الشهداء والمصابين.