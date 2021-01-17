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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الغربية يتابع أعمال إنشاء مستشفى السنطة

الأحد 17/يناير/2021 - 06:07 م
الدكتور طارق رحمي
الدكتور طارق رحمي
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
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قام الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، اليوم الأحد، بجولة تفقدية بمدن ومراكز زفتى والسنطة وطنطا لمتابعة تنفيذ المشاريع الجارية والخدمات المقدمة للمواطنين وكذلك متابعة أعمال الرصف الجارية والالتزام بالإجراءات الاحترازية.

بدأت الجولة بتفقد مدينة السنطة، حيث تابع المحافظ مدى التزام السائقين وأصحاب المحال بارتداء الكمامات موجهًا رئيس المدينة بالمتابعة المستمرة لتنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، كما تفقد المحافظ سير العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين وتأكد من التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية ومدى حسن معاملة المواطنين، وخلال الجولة استمع إلى طلبات بعض المواطنين بمدينة السنطة ووجه بحلها على الفور.

ثم توجه محافظ الغربية إلى مبني مستشفى السنطة المركزي والمقام على مساحة ٥ آلاف متر بتكلفة ٤٧٠ مليون جنيه، ويتكون من دور أرضي وثلاث أدوار عُليا، حيث تم الانتهاء من كل الأعمال الخرسانية وجار الانتهاء من الأعمال الكهربائية والميكانيكية ومن المقرر الانتهاء منه بالكامل في نهاية العام الجاري ٢٠٢١.

واختتم المحافظ جولته في مدينة السنطة بتفقد أعمال الرصف الجارية بقريتي كفر كلا الباب والمنشأة الكبرى مطالبًا الشركات المنفذة بالالتزام بالجدول الزمني المحدد.

واستكمل المحافظ جولته بتفقد مدينة زفتي، حيث تابع أعمال رصف كورنيش زفتي موجهًا رئيس المدينة بحصر التعديات على نهر النيل واتخاذ القرارات اللازمة لإزالتها، ثم تفقد أعمال التطوير بقناطر دهتوره، مؤكدًا على الاهتمام بنظافة وتطوير مدخل القرية وتقليم الشجر وفتح الحدائق الموجودة كمتنزه للمواطنين مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية، كما وجه المحافظ مديرية الري بسرعة تنظيف وتطهير المجرى المائي على الفور، واختتم المحافظ جولته في زفتى بتفقد طريق زفتى المحلة موجهًا بتشكيل لجنة لمعاينة الطريق للتأكد من أعمال الرصف التي تمت به.

وفي مدينة طنطا تفقد المحافظ أعمال الرصف بشارع سكة المحلة بطنطا، حيث تابع وضع السن وكذلك استكمال أعمال تطوير كورنيش المرشحة في مرحلته الثالثة بدايةً من نهاية شارع الأشرف وحتى الطريق السريع، حيث تم تركيب الحديد لسور الكورنيش ووضع طبقة السن تمهيدًا لعملية الرصف، ثم توجه المحافظ لشارع الإسكندرية وناقش مع ممثلي الشركة الوطنية للإنتاج الحربي المشرفة على المشروع آخر أعمال التطوير في الشارع.

واختتمت الجولة بتفقد أعمال تطوير ميدان المحطة وميدان السيد البدوي، موجهًا رئيس حي أول طنطا برفع القمامة من الشارع.

رافق المحافظ خلال جولته رئيسا حي أول وثان طنطا ورئيسا مركز السنطة وزفتي.

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