الإمارات تعلن توفير لقاح كورونا لجميع المواطنين بدءا من 16 عاما

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، مساء اليوم الأحد، تحديث الفئات التي يمكنها أخذ اللقاح المضاد لكورونا حيث تم تضمين جميع المواطنين والمقيمين ابتداءً من عمر 16 عاما.وأوضحت الصحة في بيان مساء اليوم أن القرار يشمل الفئات المؤهلة والمستوفية لشروط أخذ اللقاح ضمن الحملة الوطنية للقاح كورونا "كوفيد-19"، وفق وكالة الأنباء الإماراتية.وشددت الوزارة على أن هذا القرار جاء ‏تأكيدًا على نهج ‎الإمارات الاستباقي في الاهتمام بصحة وسلامة المجتمع.