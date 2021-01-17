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الأحد 17 يناير 2021 الموافق 04 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تكريم فريق «مياه المنوفية» المشارك بمواجهة الأمطار بالإسكندرية

الأحد 17/يناير/2021 - 06:00 م
الدكتور المهندس
الدكتور المهندس محمد نجيب صالح
ولاء القاضى
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كرم اليوم الدكتور المهندس محمد نجيب صالح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، عددا من العمال والسائقين المشاركين في أعمال نزح مياه الأمطار الغزيرة التي تعرضت لها محافظة الإسكندرية خلال الفترة الماضية باستخدام معدات الشركة.

وأشاد نجيب بالدور الذي قام به العمال، والذى تمثل في حسن التعامل مع الزملاء بشركة الإسكندرية وتقديم كل أوجه الدعم لتفادي آثار الأزمة.

وطالب المكرمين بضرورة الاستمرار في بذل مزيد من الجهد لتقديم أفضل خدمة والاستعداد التام لموسم الأمطار والتعامل الفوري والسريع مع أي طوارئ قد تحدث والعمل بروح الفريق الواحد وبذل كل الجهد والعطاء لخدمة المواطنين.

وكان المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي قد توجه بخطاب شكر لرئيس الشركة وجميع العاملين على التعاون المثمر لدعم شركتي الصرف الصحي ومياه الشرب بالإسكندرية بالمعدات والأفراد لمواجهة آثار التقلبات الجوية والأمطار الغزيرة التي شهدتها محافظة الإسكندرية خلال الفترة الماضية معربا عن سعادته بهذا الأداء المشرف لاسيما أوقات الطوارئ والأزمات.

جدير بالذكر أنه تم تكريم كل من رجب عيسوي إبراهيم، شعبان شعبان عبدالمعطي، عصام فتحي النعماني، محمد رمضان عبدالسلام، هيثم سامي الحفناوي، فتحي مختار البنا، عبدالعزيز سامي فرج.

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