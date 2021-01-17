ارتفاع ضحايا أحداث عنف غرب دارفور إلى 83 قتيلا و160 جريحا

أعلنت ‏لجنة أطباء السودان، مساء اليوم الأحد، عن ارتفاع حصيلة اشتباكات غرب ولاية دارفور إلى 83 قتيلا و160 جريحا، وفق قناة العربية.وكانت نقابة الأطباء بولاية غرب دارفور أكدت في وقت سابق اليوم أن الأحداث الدموية لاتزال جارية في مدينة الجنينة، مشيرة إلى أن الكوادر الطبية تبذل جهدا كبيرا في تقديم الرعاية الطبية للجرحى والمصابين في ظل صعوبة بالغة في الحركة ونقص في كوادر التخدير والتمريض.وكان مجلس الوزراء السوداني قرر إرسال وفد رفيع المستوى، بشكل عاجل، إلى مدينة الجنينة، برئاسة النائب العام تاج السر الحبر، كما يضم ممثلين لجميع الأجهزة الأمنية والعسكرية والقضائية، لمتابعة الأوضاع فيها واتخاذ القرارات اللازمة لمعالجة الوضع واستعادة الهدوء والاستقرار بالولاية.واطلع رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان والمكون العسكري بالمجلس في وقت سابق اليوم على تطورات الأحداث بمدينة الجنينة بولاية غرب دارفور والتي شهدت أعمال عنف.