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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

منظمات مدنية بتونس: 320 مليون دولار أموال وأصول مجمدة لعائلة بن علي بسويسرا

الأحد 17/يناير/2021 - 05:30 م
زين العابدين بن علي
زين العابدين بن علي
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كشف ائتلاف من المنظمات بتونس، الأحد، أن حجم الأموال المهددة بإجراءات رفع التجميد بسويسرا لعائلة رئيس الجمهورية الأسبق زين العابدين بن علي والمقربين منه، يصل إلى 320 مليون دولار.

ودعت 10 منظمات وجمعيات تولت التوقيع على بيان مشترك نشره المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، إلى الإذن بتوجيه طلب تمديد فترة تجميد الأصول في إطار المساعدة القضائية المتبادلة مع السلطات السويسرية.

وأوضحت المنظمات أن انتهاء مصادرة هذه الأموال والأصول في سويسرا ينتهي يوم الثلاثاء الموافق 19 يناير الجاري.

ووقعت على البيان منظمات وجمعيات "محامون بلا حدود"، و" المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية"، و"البوصلة"، "جمعيات جسر جنيفو التونسيين والتونسيات بجنيف"، و"الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية"، و"التحالف التونسي للعدالة ورد الاعتبار"، و"الكرامة "، و"لا سلام دون عدالة" و"ذكرى ووفاء لشهيد الحرية نبيل بركاتي".

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