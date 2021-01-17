ضبط 1200 كيلو سكر مدعم قبل بيعها فى السوق السوداء بالإسكندرية

تمكنت مديرية تموين الإسكندرية من ضبط كميات كبيرة من السكر المدعم، قبل بيعها في السوق السوداء، بعد تجميعها بداخل سيارة بطريق الساحل ببرج العرب.جاء ذلك وفقا لتعليمات مشددة من المحاسب محمد سعد الله أحمد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بتشديد الرقابة على السلع التموينية المدعمة حماية لأموال الدعم المقدمة من الدولة، وتحت إشراف سليمان الطيب، مدير إدارة الرقابة بالمديرية.وقامت إدارة تموين برج العرب برئاسة محمد العدوى، مدير الإدارة، وإشراف إبراهيم مرسال رئيس الرقابة، ومالك الشافعى مفتش بالإدارة بشن حملات على نطاق الإدارة.وأسفرت الحملات عن تحرير محضر حيازة وتجميع كمية 1200 كجم سكر تموينى مدعم بغرض البيع فى السوق السوداء فى سيارة نصف نقل بطريق الساحل بمنطقة برج العرب، وتم التحفظ علي الكميات المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام.