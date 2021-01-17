رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 17 يناير 2021 الموافق 04 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط 1200 كيلو سكر مدعم قبل بيعها فى السوق السوداء بالإسكندرية

الأحد 17/يناير/2021 - 06:02 م
ضبط 1200 كيلو سكر
ضبط 1200 كيلو سكر
هبه عويضه
طباعة
تمكنت مديرية تموين الإسكندرية من ضبط كميات كبيرة من السكر المدعم، قبل بيعها في السوق السوداء، بعد تجميعها بداخل سيارة بطريق الساحل ببرج العرب.

جاء ذلك وفقا لتعليمات مشددة من المحاسب محمد سعد الله أحمد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بتشديد الرقابة على السلع التموينية المدعمة حماية لأموال الدعم المقدمة من الدولة، وتحت إشراف سليمان الطيب، مدير إدارة الرقابة بالمديرية.

وقامت إدارة تموين برج العرب برئاسة محمد العدوى، مدير الإدارة، وإشراف إبراهيم مرسال رئيس الرقابة، ومالك الشافعى مفتش بالإدارة بشن حملات على نطاق الإدارة.

وأسفرت الحملات عن تحرير محضر حيازة وتجميع كمية 1200 كجم سكر تموينى مدعم بغرض البيع فى السوق السوداء فى سيارة نصف نقل بطريق الساحل بمنطقة برج العرب، وتم التحفظ علي الكميات المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام.

موضوعات متعلقة

مصدر بـ«علمية كورونا»: توقعات بارتفاع إصابات «كوفيد -19» بنهاية يناير

الرئيس يوجه بتوفير عوامل النجاح لتصنيع السيارات الكهربائية

الاستعلام عن معاش نقابة المعلمين 2021

تطورات الحالة الصحية لعبلة الكحلاوي وحقيقة إصابتها بكورونا

الصور

image description

محافظ الجيزة: دعم منظومة النظافة بمعدات بـ45 مليون جنيه

image description

أسيوط تكرم فريقها الصحي على جهوده في مواجهة كورونا

image description

جامعة أسيوط تكرم مدير عام الشؤون الهندسية لبلوغه سن المعاش

image description

محافظ أسيوط يكرم قيادات التموين بعد ضبط قضايا تموينية

image description

بدء أعمال تغطية ترعة بمركز صدفا بطول 250 مترا بأسيوط

الأكثر قراءة

دفعة العمالة الغير منتظمة يناير.. موعد صرف المنحة الخامسة للعمالة الغير منتظمة 2021

الرئيس يوجه بتوفير عوامل النجاح لتصنيع السيارات الكهربائية

إحالة 3 إلى محكمة أمن الدولة العليا لقيادتهم جماعة إرهابية

الأرصاد: طقس الغد مائل للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلاً.. والقاهرة 18

إنفوجراف

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

موجة برد حادة بالكويت والحرارة تصل لـ«صفر» الأربعاء

إعادة فتح المتاحف في المناطق الأقل تضررا من كورونا في إيطاليا

موقع مبادرة احلال السيارات الملاكي وقائمة وشروط التخريد واستبدال القديمة

تطعيم الماليزيين العاملين في سنغافورة ضد كورونا

أيام زمان

«كنت ضيف عليهم».. هل خلف أحمد زكى وعده مع مدرسة المشاغبين؟

عماد عبدالحليم توفي شابًا.. عم مطربة مشهورة.. وتبناه العندليب

سر حمل متظاهري ثورة 19 الفنان حسن فايق على الأعناق

إسماعيل ياسين اشتكى لى من العوز.. اعترافات خورشيد عن الفقر

مقالات الرأي
د. منى حلمى
يوم سعيد فى حياة الطفلة «فاتن حمامة» ويوم سعيد فى حياة الفن السابع
مؤمن المحمدي
ذئاب الجبل
د.أحمد الخميسى
سلافوى جيجك.. «كوفيـد- 19» الذى هز العالم
ماجد حبته
عزل رئيس سابق!
المزيد

الثقافة

أتيليه العرب ينظم معرض «مبدعون خالدون» في نسخته الثالثة.. 30 يناير

في يوم ميلاد «الأسواني»: نورك معنا يا أبي

«بلى يستقيم».. كتاب جديد عن أروقة للنشر

صدور «القطارات فائقة السرعة» لـ لين شياو ياون عن دار صفصافة