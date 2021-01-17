رئيس النواب: اتبعت أسلوبا هادئا في إدارة الجلسة العامة

أكد المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، حرصه الشديد على اتباع أسلوب هادئ في إدارته للجلسة العامة للمجلس واتباع الديمقراطية والعدالة.وأضاف «جبالي» خلال الجلسة المنعقدة اليوم: «ألا تلاحظون اتباعي أسلوبا هادئا منذ بداية الجلسات، ولا ألجا إلى اللائحة في مواجهة بعض التصرفات المخالفة، تجنبا لأخذ انطباع غير صحيح عن الجلسات وإدارتها، لكن ذلك لا يمنع من تطبيق اللائحة في الوقت المناسب».وشدد رئيس مجلس النواب على ضرورة عدم تكرار أعضاء المجلس كلماتهم.وفي السياق، شهدت الجلسة مطالبة الدكتور أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، بإقرار معاش استثنائي لأسر شهداء القطاع الطبي الذين توفوا في مواجهة جائحة كورونا، وكذا تحديد معاش لأسر شهداء القطاع الطبي بعد وفاتهم، لاسيما وأنه الجيش الأبيض الذى تصدى لجائحة كورونا.وأضاف: «علينا أن نترحم على المستشار لاشين ابراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، ولولا مجهوده ما كنا فى المجلس الآن، كما وجه الشكر للمستشار محمود فوزى أمين عام مجلس النواب السابق لحسن تنظيم حفل الاستقبال».وتابع أبو العلا: «يسعدنا أن يكون أول قانون تتم مناقشته فى المجلس يخص الشهداء، ونحن ندعم صندوق الشهداء».فيما طالب النائب زكريا حسان، بمنح أسر الشهداء استثناءً في التعيين بالوظائف الحكومية، على غرار نسبة الـ5% لذوى الإعاقة.