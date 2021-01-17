إصابة 10 في حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوى بإدفو

وقع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوى الغربى "أسوان - القاهرة" بدائرة مركز إدفو شمال محافظة أسوان، ما أسفر عن إصابة 10 أشخاص، وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقى العلاج.وتلقى مرفق إسعاف أسوان، برئاسة الدكتور محمد الدخيلى، مدير المرفق، إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص أجرة على الطريق الصحراوى الغربى أسوان القاهرة بالقرب من الكيلو 100، عند منطقة مركز إدفو شمال أسوان، ما أسفر عن إصابة 10 أشخاص، وتم نقلهم إلى مستشفى إدفو لتلقى العلاج والفحوصات اللازمة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.