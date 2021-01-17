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الأحد 17 يناير 2021 الموافق 04 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

«أولى العقبات».. هل تسمح إسرائيل بإجراء الانتخابات الفلسطينية في القدس؟

الأحد 17/يناير/2021 - 07:27 م
الانتخابات الفلسطينية
الانتخابات الفلسطينية في القدس
سارة الشلقاني
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انتظر الفلسطينيون لمدة تصل نحو 15 عاما منذ آخر انتخابات شاركوا فيها عامي 2005 و2006 للمرسوم الرئاسي الذي أصدره الرئيس الفلسطيني محمود عباس «أبو مازن» بإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية خلال العام الجاري.

حدد المرسوم الرئاسي الفلسطيني موعد 22 مايو المقبل لإجراء الانتخابات التشريعية، و31 أغسطس المقبل للانتخابات الرئاسية، على أن تجرى تلك الانتخابات في جميع الأراضي الفلسطينية، خاصةً مدينة القدس المحتلة، وقطاع غزة المحاصر.

«القدس» عقبة في الانتخابات الفلسطينية
اللافت للنظر إلى أن مدينة القدس المحتلة تعد إحدى العقبات التي قد تعرقل إجراء الانتخابات الفلسطينية، خاصةً أنه ليس هناك داخلها وجود شرطي أو حكومي فلسطيني، فيما يسيطر الاحتلال الإسرائيلي بالكامل عليها، ويلزم أن يوافق على تنظيم الانتخابات الفلسطينية داخلها.

ومن غير الواضح ماذا ستقرر سلطات الاحتلال بشأن السماح بإجراء الانتخابات الفلسطينية داخل القدس، رغم أنه متوقع أن يرفض الموافقة على ذلك الأمر، خاصةً داخل مناطق القدس الشرقية.

السلطة الفلسطينية لم تطلب.. والاتحاد الأوروبي يتدخل
من جانبه، أكد جال بيرجير مراسل الشؤون الفلسطينية في هيئة البث الإسرائيلية «كان»، إن السلطة الفلسطينية لم تتقدم بطلب – حتى الآن – للسماح لها بإجراء الانتخابات العامة الفلسطينية داخل القدس، وتحديدا القدس الشرقية.

وأوضح مراسل هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن الجهة الوحيدة التي تحدثت في ذلك هي الاتحاد الأوروبي، الذي دعا تل أبيب إلى احترام الاتفاقيات الدولية والسماح بإجراء الانتخابات الفلسطينية داخل المدينة المحتلة.

طلب فلسطيني سابق
في ديسمبر عام 2019، وجهت السلطة الفلسطينية طلبا رسميًا إلى تل أبيب، تحدثت فيه عن ضرورة إجراء الانتخابات العامة الفلسطينية داخل مدينة القدس كافة، والسماح للفلسطينيين بالتصويت والترشح داخلها، وذلك وقت أن أعلن أبو مازن عزمه لإجرائها.

وأكد حسين الشيخ رئيس لجنة الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية، عبر حسابه الشخصي بموقع «تويتر»: «طلبنا رسميا من إسرائيل السماح لسكان القدس الشرقية بالمشاركة في الانتخابات التشريعية والرئاسية ترشحا وانتخابا».

تجاهل إسرائيلي
ولم يجيب الاحتلال الإسرائيلي على الطلب الفلسطيني الرسمي حينها، وقرر تجاهل ذلك الطلب، وهو ما يعد رفضا ضمنيا أن يكون هناك إجراء لانتخابات فلسطينية داخل القدس الشرقية، كما أن تل أبيب تهدف إلى تعطيل للعملية الانتخابية الفلسطينية بأكملها.

وناقش المجلس الوزراء الأمني المصغر لدى الاحتلال الإسرائيلي «الكابينت»، الطلب الذي قدمه عباس حينها، وقررت عدم اتخاذ أي خطوة بالرد عليه.

وكشف مسؤولون إسرائيلييون، أواخر ديسمبر 2019، أن تل أبيب قررت تجاهل الطلب الفلسطيني بشأن إجراء انتخابات عامة في القدس الشرقية نهائيا، وعدم الرد عليه سواء بالقبول أو الرفض.

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