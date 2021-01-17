الأكشن يسيطر على مسلسل «الملك» لـ محمد إمام

بدأ الفنان محمد إمام تصوير أول مشاهد مسلسله الجديد "الملك" وهو اسم مؤقت، مساء أمس داخل مدينة الإنتاج الإعلامي ليخوض به السباق الرمضاني المقبل.وعلم "الدستور" من مصدر داخل فريق العمل أن المشاهد الأولى للمسلسل داخل لوكيشن "نزلة السمان"، تتضمن أحداث مليئة بالأكشن والجري والمعارك، مشيرًا إلى أنهم سيستمرون بنفس اللوكيشن لمدة تزيد عن أسبوعين، لينتقلوا بعد ذلك للمشاهد الخارجية في مختلف الديكورات.وكان محمد إمام قدم آخر مسلسلاته "هوجان" فى رمضان قبل الماضي، وشاركه البطولة كريم محمود عبدالعزيز، صلاح عبدالله، رياض الخولي، أوس أوس، أسماء أبواليزيد، هاجر أحمد، وهو من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.