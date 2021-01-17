فحص 808 من أهالي السنطة وصرف علاج بالمجان بقافلة طبية لجامعة طنطا

تواصل جامعة طنطا تنظيم القوافل الطبية لخدمة القرى الأكثر احتياجًا بمراكز محافظة الغربية، استكمالًا لدور الجامعة فى خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بتقديم التوعية الصحية والخدمات الطبية والاستفادة القصوى من الكفاءات الطبية في مختلف المجالات والتخصصات.ونظمت جامعة طنطا، اليوم الأحد، قافلة طبية وبيئية شاملة إلى قرية الكرما التابعة لمركز السنطة بمحافظة الغربية، تحت رعاية الدكتور محمود زكى رئيس الجامعة، بالتعاون مع محافظة الغربية، مع مراعاة كل الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.وقال الدكتور عماد عتمان، ‏نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة￼￼، إن القافلة الشاملة شهدت توقيع الكشف الطبى وصرف علاج بالمجان لـ808 حالات من أهالي القرية، وتوزيع مساعدات مالية و100 بطانية للأسر الأكثر احتياجًا، بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي، كما تم عمل قافلة بيطرية بالتنسيق مع الطب البيطري وتوزيع العلاج بالمجان.شارك فى القافلة الدكتورة سحر هزاع وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة سحر الحجار وكيل كلية الصيدلة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومحمد غازي مدير عام مشروعات البيئة، وماهر سعد مدير عام خدمة المجتمع.