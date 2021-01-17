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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

ممثل الهيئة البرلمانية لـ«النور»: قانون إنشاء صندوق تكريم أسر الشهداء والمصابين مميز

الأحد 17/يناير/2021 - 05:23 م
أحمد خليل رئيس الهيئة
أحمد خليل رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور
كريمة أبو زيد - السيد السعدني
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قال أحمد خليل رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور بمجلس النواب، إنه يحمد الله على بدأ الدورة البرلمانية بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم الشهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018، موضحًا أنه قانون مميز ومبارك.

وأوضح خلال انعقاد الجلسة العامة لمجلس النواب، أن هذا القانون يساهم في تكريم الشهداء وفي تكريم النواب أيضا.

وأضاف: «الأهم تفعيل القانون قبل تعديله، أننا أمام قانون ذوي مزايا متعددة القانون لأسر الشهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية، والتعديلات تستهدف زيادة موارد الصندوق تكريم الشهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم»، مشيرًا إلى أن هناك مواقف تعرضت لها الحكومة فطلبت لذلك زيادة موارد الصندوق.

وتساءل خليل هل تم استثمار موارد الصندوق جيدًا قبل طلب موارد آخرى؟، مضيفًا أن الأمم تتقدم حين تقدم التعاطف الإجرائي على الخطاب الإنشائي، معربًا عن أمله في مزيد من التعديلات لصالح أسر الشهداء.

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