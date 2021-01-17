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تحقيقات

«من الفكرة إلى التوقيع».. رحلة القطار الكهربائي السريع في مصر

الأحد 17/يناير/2021 - 05:23 م
القطار الكهربائي
القطار الكهربائي السريع في مصر
سمر مدحت
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كثير منّا كان يشاهد القطارات السريعة ذات الكفاءة العالية في دول أوروبية متقدمة مثل ألمانيا والنسما، ويحلم بأن يكون لدى مصر قطار مشابه، بيد أن الحلم ربما أوشك أن يصبح حقيقة وتدخل مصر عالم القطارات الكهربائية السريعة.

لم يكن ذلك هو الحديث الأول عن وجود مثل تلك القطارات في مصر، حيث كانت تخطط منذ سنوات لإنشاء إحداهم والذي يربط مدن ومحافظات مصر كلها ببعضها البعض، وينتقل بينهم بسرعة فائقة ما يوفر الجهد والوقت على المواطنين.

وأخيرًا بعد 3 سنوات من المفاوضات تستعد منظومة القطار الكهربائي السريع للانطلاق أخيرًا بعدما وقعت الحكومة المصرية مع شركة سيمنس الألمانية العقود النهائية لإنشاء منظومة متكاملة للقطار الكهربائي السريع في مصر بإجمالي أطوال يبلغ 1000 كيلومتر على مستوى الجمهورية.

جاء الإعلان عن انطلاق رحلة تنفيذ القطار الكهربائي في أعقاب اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي الأمس، مع الرئيس التنفيذي للشركة "جو كايسر"، حيث تقدر التكلفة الإجمالية للمشروع بنحو 23 مليار دولار أو ما يوازي 360 مليار جنيه، وفق بيان لرئاسة الجمهورية.

ولكي تصل مصر إلى نقطة عقد الإتفاق، مرّ المشروع بمراحل عديدة طوال تلك السنوات المختلفة، وبات لدى الجميع أسئلة تروادهم حول ماهية ذلك القطار والاستفادة التي ستعود على المواطنين منه، تستعرض "الدستور" ذلك في التقرير التالي.

في البداية يعد القطار الكهربائي هو شبيه لقطار السكة الحديد لكن يتم تشغيله بقوة الجر الكهربائي وليس بالديزل، ويصل طول خط القطار 640 كم، ويسير بسرعة 250 كس، وسيسهم في ربط العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة بشبكة السكك الحديدية لنقل الركاب والبضائع.

كما يخدم المدن الجديدة مثل: "العبور والشروق والمستقبل والروبيكي ومدينة بدر والعاصمة الإدارية والعاشر من رمضان والمدينة الصناعية، وكل المدن المسمى بها المحطات وكذلك الجامعات التي تقع بها"، يشمل المشروع تنفيذ 6 كباري، وكذلك نفقين للقطار الكهربائي بالإضافة إلى إنشاء 4 كباري سيارات.

ويشمل 15 محطة وهي كالتالي: (العين السخنة- العاصمة الإدارية- 15 مايو- محمد نجيب- جنوب الجيزة- حدائق أكتوبر- أكتوبر- السادات- وادي النطرون- النوبارية- برج العرب- الإسكندرية- العامرية- الحمام- العلمين)، ويضم ٣ محطات مستقبلية وهي كالتالي: (نفق المشير- محور الضبعة- العميد).

وتتضح فائدته في كونه يساهم في ربط مدينة القاهرة الكبرى بالمجتمعات العمرانية الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة وخدمة المستثمرين والمناطق الصناعية، وهذا كله ضمن خطة تعظيم منظومة النقل الجماعي، كما يساهم في ربط مدينة القاهرة الكبرى بالمجتمعات العمرانية الجديدة والعاصمة الإدارية.

ومن المقرر أن ينقل القطار الكهربائي 60 ألف راكب في الساعة لكلا الاتجاهين، بواقع 30 ألف راكب ساعة في الاتجاه الواحد، وتبلغ سرعته التصميمية تصل 120 كم ساعة، يتم حاليًا تصنيع 20 قطارًا في شركة "إفيك" بالصين.

والمرحلة الأولى من المشروع يبلغ طولها 460 كيلومتر مدينة العين السخنة بمدينة العلمين الجديدة مرورا بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتصل تكلفتها إلى 6 مليارات دولار (94 مليار جنيه)، وتضم 15 محطة، ويستغرق تنفيذها عامين.

تم الانتهاء من أعمال أبحاث التربة والرفع المساحي وتخطيط المسار وجار العمل في تنفيذ الجسور الترابية والكباري والأعمال الصناعية، وتبدأ الشركة الألمانية في أعمال الإشارات والاتصالات والتحكم ونظم الكهرباء، بالتزامن مع هذه الأعمال، بجانب تصنيع وتوريد عدد 34 قطار ركاب و10 جرارات.

ومن المقرر، الانتهاء من أعمال تنفيذ المشروع بالكامل خلال عامين من تاريخ تفعيل التعاقد الموقع مع شركة سيمنز العالمية، وتم مراعاة عند تشغيل القطار الكهربائى أن يخدم المدن الجديدة؛ لتلافي حدوث ما تم من نقص في ربط المدن العمرانية الجديدة بخطوط سكك حديدية.

يذكر أنه ليس التعاون الأول بين مصر وشركة سيمنز حيث سبق وشيدت 3 محطات كهرباء بقدرة 4.8 جيجاوات من 2015 بتكلفة إجمالية بلغت 7 مليارات دولار، وأُعلن في ذلك الوقت أن كلا من المحطات الثلاث العاملة بالغاز هي الأضخم في العالم.

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