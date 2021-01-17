السجيني: رئيس الوزراء سيحضر جلسة البرلمان غدا

كشف أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي من المتوقع أن يحضر غدا أمام البرلمان، إلى جانب أحد الوزراء، تلبية لطلب مجلس النواب، مشيرا إلى أن اللجنة العامة خلال اجتماعها اليوم برئاسة المستشار حنفي الجبالي، وضعت الإطار العام للعمل ومناقشة الحكومة، وهو الاجتماع الذي حضره المستشار علاء فؤاد وزير شئون مجلس النواب.وتابع «السجيني» عضو اللجنة العامة بالبرلمان، أنه ستكون هناك عدة جلسات لمناقشة الحكومة فيما تم تنفيذه من برنامجها التي طرحته على البرلمان عام 2018، مضيفا: «ما رأيته هو رغبة حقيقة من رئيس المجلس والنواب للقيام بدورهم الرقابي والانتقال من الشكلية للموضوعية، وبناء على ذلك ستكون حضور الوزراء على أكثر من جلسة، لأنه مينفعش أجيب كذا وزير في جلسة واحدة، لازم الموضوعات تناقش بشفافية ودقه وكل موضوع ياخد مساحته».وأكد أن قرار اللجنة العامة باستدعاء رئيس الحكومة والوزراء يأتي بهدف تفعيل وتجسيد لنص المادة 136 من الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب.