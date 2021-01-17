ألكسي نافالني يعود إلى روسيا للمرة الأولى بعد تعرضه للتسمم

قال شهود لـ"رويترز" إن المعارض الروسي البارز ألكسي نافالني شوهد وهو يستقل طائرة تابعة لشركة طيران بوبيدا في ألمانيا عائدا إلى روسيا للمرة الأولى منذ تعرضه للتسمم.ويعود نافالني إلى روسيا على الرغم من خطر تعرضه للاعتقال.وقال نافالني للصحفيين لدى صعوده إلى الطائرة "يعتقلونني أنا؟! أنا بريء".