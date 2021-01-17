«واتس اب» يصدر بيانا بشأن أزمة خصوصية المستخدمين

أصدرت شركة «واتس آب» اليوم، بيانا بخصوص ما أثير مؤخرا حول انتهاك خصوصية المستخدمين في التطبيق المملوك لشركة فيس بوك.وقالت الشركة في بيانها: «سلامتكم وأمنكم وأمن رسائلكم مهم حقا بالنسبة لنا، ومع ذلك، تمامًا مثل الرسائل القصيرة أو المكالمات الهاتفية العادية، من الممكن لمستخدمي واتساب الآخرين الذين لديهم رقم هاتفك الاتصال بك.. ننصح جميع المستخدمين بعدم مشاركة رمز التحقق من واتساب الذي يصلك عبر الرسائل النصية القصيرة مع الآخرين، ولا حتى الأصدقاء أو العائلة، نوصي أيضًا بأن يقوم جميع المستخدمين بإعداد التحقق بخطوتين. لمزيد من المعلومات والموارد حول كيفية البقاء آمنًا على الانترنت برجاء زيارة موقعنا على الانترنت».