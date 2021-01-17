حملة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة بالإسكندرية

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية علي جميع الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء بمنع تعدي أي مواطن على أي قطعة أرض للدولة، مطالبًا بإزالة أية مخالفات على أراضي أملاك الدولة لإعادة الانضباط للشارع، وتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بكل حزم وقوة، وعدم التهاون مع المخالفين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد من تسول له نفسه بالتعدي على حقوق الدولة.وتنفيذا لتوجيهات المحافظ، شن حي العامرية أول برئاسة اللواء حسام الشيخ، حملة إزالة فورية تمكنت من إزالة تعديات علي أراضي أملاك الدولة على جسر ترعة النوبارية عبارة عن مرسي ملاحي ومبنى إداري مكون من غرفتين من طوب مباني بمساحة ١٥٠ مترا كما تم التحفظ على خلاطة والمعدات المستخدمة في هذه الأعمال المخالفة وجاري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.