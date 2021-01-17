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الأحد 17 يناير 2021 الموافق 04 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تلقيح 1.7 مليون شخص ضد «كوفيد-19» في بكين

الأحد 17/يناير/2021 - 05:31 م
تلقيح ضد كوفيد19
تلقيح ضد كوفيد19
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أعلنت سلطات العاصمة الصينية (بكين) عن أنه تم تلقيح نحو 1.7 مليون شخص بلقاحات "كوفيد-19" في بكين حتى نهاية يوم أمس السبت.

وذكرت السلطات في بيان الأحد أنه يوجد فى بكين حاليًا 205 مواقع تطعيم مع أكثر من 8700 شخص قائمين على عملية التطعيم، فيما تلقى حوالي 1.7 مليون شخص التطعيم في المدينة.

وأشارت السلطات إلى أنه تم إعطاء اللقاحات بالفعل إلى 50000 موظف في خدمات التوصيل السريع، وسيقوم فريق التطعيم في المدينة بتلقيح 30 ألفًا آخرين بحلول غد الإثنين، مشيرة إلى أنه تم تلقيح أكثر من 46 ألف سائق تابعين لعملاق النقل الصيني "ديدي تشوشينغ" (التي يعتمد عليها بشكل رئيس في تنقلات سكان العاصمة) حتى مساء أمس، فيما قام أكثر من 100 ألف سائق تابعين للشركة بحجز لقاحات "كوفيد-19" في بكين.

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