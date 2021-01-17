وزير التعليم يكرم ابنة أحد شهداء الوطن: سنحاسب المخطئ

كرّم الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، الأحد، الطالبة هالة محمود شاكر، ابنة أحد شهداء الوطن، والطالبة بالصف السادس الابتدائي بإحدى المدارس الخاصة بمدينة نصر.ودار حوار بين وزير التربية والتعليم والطالبة، التي التقاها اليوم بصحبة والدتها، وحرص خلال اللقاء على توجيه عدة نصائح للطالبة، متمنيًا لها التوفيق في حياتها الدراسية.كما حرص الوزير على الحديث مع الطالبة وتوجيه الكلمات التشجيعية لها بعد حدوث بعض الخلافات الإدارية مع إدارة المدرسة، مؤكدًا أن التحقيقات جارية في الواقعة بمعرفة الشئون القانونية في الوزارة، وسيتم محاسبة المخطئ.